Beim Herz-Tag in der Betzdorfer Stadthalle konnte sich interessierte Bürger über die richtige Vorsorge zu koronaren Herzerkrankungen und Herzinfarkten informieren. Fachvorträge und Infostände sensibilisierten facettenreich zum Thema.
Prävention ist ein wichtiger Aspekt beim Herz-Tag in der Betzdorfer Stadthalle. „Wir haben einige Besucher mit zu hohem Blutdruck schon heraus gefischt“, erzählt die Leiterin der Löwen-Apotheke in Betzdorf, Sabine Alberts-Wingenfeld bereits kurz nach der Eröffnung.