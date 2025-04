Zu einem Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens war die Feuerwehr am Freitagnachmittag in den Gielerother Ortsteil Herpteroth gerufen worden. Rund 60 Kräfte waren im Einsatz.

Im Gielerother Ortsteil Herpteroth ist am Freitagnachmittag ein Carport und ein darunter parkender Pkw aus bislang noch unbekannter Ursache in Flammen geraten, das Feuer drohte, auf die angrenzende Scheune überzugreifen. Die Feuerwehr wurde um 14.56 Uhr alarmiert. Vor Ort waren die Löschzüge aus Altenkirchen und Berod mit etwa 60 Kräften. Dazu Helfer von Polizei und DRK. Laut Einsatzleiter Pascal Müller habe der Carport bereits in Flammen gestanden, als die Rettungskräfte eintrafen. Deshalb könne man nicht sagen, ob zuerst der Pkw oder der Carport gebrannt hätten. Das landwirtschaftliche Gebäude liegt etwas entfernt in der Hofstraße.

i Die Löschzüge aus Altenkirchen und Berod waren vor Ort. Sonja Roos

Dank des Eingreifens der Wehrleute war der Brand schnell unter Kontrolle. Vorsorglich war der Bewohner des Anwesens ärztlich untersucht worden, er blieb unverletzt. Ortsbürgermeister Silas Becker, der sich vor Ort ein Bild von der Lage machte, sagte:„Ich bin froh, dass es nur ein Gebäudeschaden ist, und niemand verletzt wurde.“