Hermann-Gmeiner-Schule in Daaden will Namen ändern

03.12.2025, 15:00 Uhr

i Die Hermann-Gmeiner-Realschule in Daaden setzt sich seit Jahrzehnten für benachteiligte Schüler im Sinne ihres Namensgebers ein. Nach den bekannt gewordenen Missbrauchsvorwürfen gegen Gmeiner soll das auch so bleiben, der Name soll aber geändert werden. Thomas Leurs

Vor wenigen Wochen wurden Missbrauchsvorwürfe gegen Hermann Gmeiner, Gründer der SOS-Kinderdörfer, bekannt. Die Realschule in Daaden trägt seinen Namen. Wie gehen die Kreisverwaltung und die Schule mit den Vorwürfen gegen ihren Namensgeber um?

Vor einigen Wochen sind Missbrauchsvorwürfe gegen den 1986 verstorbenen SOS-Kinderdorfgründer Hermann Gmeiner bekannt geworden. Er ist der Namensgeber der Realschule in Daaden. Der Schulleiter Thomas Giehl äußerte sich dazu auf der Homepage der Schule: „Über die aktuellen Nachrichten zu den Missbrauchsvorwürfen gegen Hermann Gmeiner sind wir sehr schockiert.







