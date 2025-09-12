Welche Auswirkungen kann eine Behördenentscheidung in NRW auf rheinland-pfälzischer Seite haben? Ziemlich massive, wenn man in Herdorf fragt. Die Sekundarschule Burbach-Neunkirchen soll schrumpfen. Wieso sorgt dies länderübergreifend für Unmut?

Hohe Wellen schlägt derzeit eine Entscheidung der Bezirksregierung Arnsberg in Nordrhein-Westfalen – die spürbare Folgen für Herdorfer Schüler auf der anderen Landesgrenze haben wird: Ab dem Schuljahr 2026/2027 wird die Einrichtung eines dritten Zugs an der Gemeinschaftlichen Sekundarschule Burbach-Neunkirchen nicht mehr genehmigt. In einem gemeinsamen Appell an die Behörde fordern Schulgemeinschaft, Kommunalpolitik und Verwaltungen der beiden NRW-Orte, auch im nächsten Schuljahr wieder einen dritten Zug anzubieten. Allein 100 der 442 Schüler am Standort Neunkirchen stammen aus dem Nachbarbundesland Rheinland-Pfalz.

Der Zusammenschluss pro Weiterführung rechnet vor: Im Schuljahr 2025/2026 würden 84 neue Schüler in den Jahrgang 5 in Neunkirchen aufgenommen, davon 25 aus Herdorf. Der Zusammenschluss aus Schulgemeinschaft, Politik und Verwaltung schreibt: „Eine zukünftige Ablehnung von 25 bis 30 Prozent der Schülerinnen und Schüler, die aus Rheinland-Pfalz kommen, wäre für die Schule nicht nur ein quantitativer, sondern auch ein qualitativer Verlust und würde den erklärten Elternwillen ignorieren.“ Weiterhin soll die Möglichkeit zur Bildung einer dritten Klasse bei Vorlage entsprechender Anmeldezahlen gewährleistet werden.

Herdorfs Stadtbürgermeister baut auf Gesprächsbereitschaft in NRW

Volle Rückendeckung kommt von Herdorfs Stadtbürgermeister Uwe Geisinger. Im Gespräch mit unserer Zeitung bedauert er die Entscheidung der Beamten in NRW und hofft, dass die Bezirksregierung Arnsberg nochmal „mit sich reden lässt“. Für die Herdorfer Schüler wäre eine solche Reduzierung der Züge in der benachbarten Schule sehr bedauerlich, wie Geisinger, der selbst die Schulbank auf der damaligen Herdorfer Hauptschule drückte, herausstellt. Er verweist zudem auf Beschränkungen in der Pädagogik, sollte es tatsächlich auf eine Zweizügigkeit hinauslaufen.

Für Außenstehende ist es auf den ersten Blick erklärungsbedürftig, wieso so viele Herdorfer Kinder und Jugendliche die weiterführende Schule im benachbarten Bundesland besuchen und nicht der Realschule plus Daaden in der gemeinsamen Verbandsgemeinde den Vorzug geben. Doch Herdorf pflegt traditionell enge Bindungen zur Nachbargemeinde auf NRW-Seite entlang der Hellerschiene. Und das wirkt sich bis heute auf die Anziehungskraft der weiterführenden Schulen (wozu auch das Neunkirchener Gymnasium gehört) aus, und das nicht erst seit Schließung der Realschule plus in Herdorf.

„Für uns Herdorfer ist die Schule in Neunkirchen unabdingbar.“

Dirk Eickhoff, ehemaliger Vorsitzender der Elternvertreter der Sekundarschule in Neunkirchen

Auch ein Herdorfer, der tiefe Einblicke in die Bedeutung der GMS für das Städtchen gewinnen konnte, setzt sich für die Weiterführung eines dritten Zugs an dieser Schule ein. Dirk Eickhoff ist heute vor allem als Erster Beigordneter der Verbandsgemeinde Daaden-Herdorf und Ersatzkandidat der hiesigen CDU für die Landtagswahl bekannt. Als Vater war er in der Vergangenheit auch Vorsitzender der Elternvertreter an der Sekundarschule in Neunkirchen sowie zweiter Vorsitzender des Schulfördervereins. Nun stellt er mit Verweis auf die Historie und gefühlten Nähe zur Nachbarstadt klar: „Für uns Herdorfer ist die Schule in Neunkirchen unabdingbar.“ Wie Stadtchef Geisinger spiele für viele Eltern, die für ihre Kinder die NRW-Schule bevorzugen, auch eine Rolle, dass sie selbst im südlichen Siegerland zur Arbeit pendeln.

Sowohl Geisinger als auch Eickhoff betonen die Bedeutung der Situation von Geschwisterkindern. Beispiel: Ein Kind besucht bereits die GMS in Neunkirchen – der jüngere Bruder wird aber nicht mehr aufgenommen. Besuchen dann beide Geschwister Schulen in zwei Bundesländern, kämen erschwerend unterschiedliche Ferienzeiten hinzu.

Gemeinschaft pro dritter Zug warnt vor qualitativen Verlusten

In dem Brief an die Bezirksregierung Arnsberg wird davor gewarnt, „den erklärten Elternwillen zu ignorieren“ – auch ein qualitativer Verlust drohe. Eine dauerhafte Zweizügigkeit und ein damit verbundener Rückgang der Schülerzahlen könne den Schulstandort langfristig bedrohen. Dies werde zur Bildung heterogener Klassen mit bis zu 30 Schülern führen und die Aufnahme von Schülern, die nach Klasse 6 aus dem Gymnasium wechseln, unmöglich machen.