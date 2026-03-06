Stammtisch tut Gutes Herdorfer retten Schule auf Madagaskar Claudia Geimer 06.03.2026, 18:00 Uhr

i Christoph Düber, Uwe Erner und Klaus Pieck (von links) vom Stammtisch "Füreinander lachen" aus Herdorf erläutern die Unterstützung für eine Schule auf der Insel Madagaskar. Geimer Claudia. Claudia Geimer

Das Spendengeld hilft, die Betriebskosten für die Unterhaltung des Gebäudes und das Gehalt der Lehrer für die kommenden Jahre zu sichern. Das Geld fließt auch in den Kauf von Schulbüchern und Schulkleidung und ebenfalls in die Schulspeisung.

Sie sind schon Veteranen, was Hilfsprojekte angeht: Die Mitglieder des Stammtischs „Füreinander lachen“ in Herdorf. Seit Jahrzehnten generieren sie rund um Veranstaltungen im „Städtchen“ Gelder, um damit Gutes zu tun. Jüngst bekam die „Deutsch-Madagassische Gesellschaft“ mit Sitz in Düsseldorf einen Spendenscheck aus Herdorf überreicht, ausgestellt auf 20.







Artikel teilen

Artikel teilen