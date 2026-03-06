Stammtisch tut Gutes
Herdorfer retten Schule auf Madagaskar 
Christoph Düber, Uwe Erner und Klaus Pieck (von links) vom Stammtisch "Füreinander lachen" aus Herdorf erläutern die Unterstützu
Christoph Düber, Uwe Erner und Klaus Pieck (von links) vom Stammtisch "Füreinander lachen" aus Herdorf erläutern die Unterstützung für eine Schule auf der Insel Madagaskar.
Geimer Claudia. Claudia Geimer

Das Spendengeld hilft, die Betriebskosten für die Unterhaltung des Gebäudes und das Gehalt der Lehrer für die kommenden Jahre zu sichern. Das Geld fließt auch in den Kauf von Schulbüchern und Schulkleidung und ebenfalls in die Schulspeisung.

Lesezeit 3 Minuten
Sie sind schon Veteranen, was Hilfsprojekte angeht: Die Mitglieder des Stammtischs „Füreinander lachen“ in Herdorf. Seit Jahrzehnten generieren sie rund um Veranstaltungen im „Städtchen“ Gelder, um damit Gutes zu tun. Jüngst bekam die „Deutsch-Madagassische Gesellschaft“ mit Sitz in Düsseldorf einen Spendenscheck aus Herdorf überreicht, ausgestellt auf 20.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenSoziales

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren