Herdorfer Musiker beschenken das Publikum mit Melodien 

Auf eine mehr als 130-jährige Geschichte kann der Bollnbacher Musikverein zurückblicken, beginnend mit der Musikbegeisterung früherer Bergleute. Wie das jüngste Adventskonzert in Herdorf bewies, setzt sich diese Freude bis heute fort.
Restlos gefüllt war die katholische Kirche in Herdorf, als die Musiker des Bollnbacher Musikvereins unter der Leitung von Andreas Glöckner zu ihrem traditionellen Adventskonzert aufspielten. Für viele Menschen in und um Herdorf gehört dieses Liveerlebnis seit Jahren zum festen Einstieg in die Weihnachtszeit.