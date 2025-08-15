Für die Herdorfer stellte die Eröffnung der neuen Hausarztpraxis vor einem Jahr eine große Erleichterung dar. Praxisleiter und Allgemeinmediziner Marius Günther folgt damit auch seiner Berufung, die erst spät in seinem Leben Fahrt aufnahm.

Solche Bilder kannte man zuletzt aus Corona-Zeiten. Doch als sich vergangenen Sommer Menschenschlangen auf dem Parkplatz der Alten Hütte in Herdorf bilden, zwingen Pandemieregeln schon längst nicht mehr zum Abstandhalten. Am 1. August 2024 eröffnete die Hausarztpraxis Günther ihre Pforten im Städtchen, nachdem die Praxis von Duagi im Frühling nur wenige Straßen entfernt schließen musste – und der Ansturm an Patienten, die nun aufgenommen werden wollten, war enorm. Duagi war schwer erkrankt und verstarb. Eigentlich hatte er geplant, in die vorbereiteten, modern umgebauten medizinischen Räumlichkeiten, die der Stadtentwicklungsgesellschaft gehören, über dem Café Hehl einzuziehen.

In der Folgezeit war der Unmut bis hin zur Verzweiflung groß unter den bisherigen Duagi-Patienten. Die einzig verbliebene von ehemals sieben allgemeinmedizinischen Praxen, Muders und Kaiser, konnte die Vertretung auf Dauer nicht leisten. Und eine mobile Praxis der Kassenärztlichen Vereinigung ist qua ihrer Bestimmung nur als Übergangslösung eingesetzt worden. Für Praxisleiter Marius Günther stellte die Anfangszeit der neu eröffneten Praxis gelinde gesagt eine Herausforderung dar angesichts der Patientenmassen, die es aufzunehmen galt. Mindestens 50 Menschen strömten täglich in die frisch renovierte Praxis. „Die Patienten hatten Angst, nicht aufgenommen zu werden, und kamen deshalb alle auf einmal“, erinnert sich Günther ein Jahr später. Hinzu kam, dass sich der Zugriff auf Patientenakten als kompliziert gestaltete aufgrund von digitalen Kompatibilitätsproblemen.

„Ich will Menschen helfen.“

Hausarzt Marius Günther über seine Motivation.

Anschlussprobleme ganz anderer Art hatte der heute 64-jährige Marius Günther, nachdem er 1993 aus Siebenbürgen in Rumänien nach Deutschland übergesiedelt war. Vier Jahre zuvor war das Regime von Diktator Nicolae Ceausescu zusammengebrochen. In seiner Heimat hatte Günther bereits drei Jahre als Allgemeinmediziner praktiziert. Doch trotz seiner schnellen Approbation fand er in Deutschland keinen Arbeitsplatz als Mediziner. Der Arbeitsmarkt war in der Branche bis in die 2000er-Jahre angespannt, erinnert sich Günther. Statt seinen gelernten Beruf auszuüben, verkaufte er Software und ähnliche Produkte für Arztpraxen. Für ihn sei es sehr schlimm gewesen, seiner Berufung nicht folgen können. „Ich will Menschen helfen“, begründet Günther seinen Antrieb.

Schon als Kind habe er es sich zum Ziel gesetzt, als Mediziner zu arbeiten. In der Schweiz arbeitet er schließlich von 2011 bis 2019 als Heimarzt mit geriatrischem Schwerpunkt in einem Pflegezentrum. Mit der steigenden Nachfrage nach Allgemeinmedizinern in Deutschland nutzt Günther schließlich noch im reiferen Alter die Chance, seinen Lebenstraum Wirklichkeit werden zu lassen. Teile seiner Weiterbildung zum Allgemeinmediziner absolviert er bei der Gebhardshainer Praxis Kohlhaas und Becker. Danach wechselt er zu Praxis Gindi nach Hachenburg. Nach der erfolgreichen Prüfung lässt der Ruf nach Herdorf nicht lange warten. „Ich habe bis zum Mittwoch in Hachenburg gearbeitet und am Donnerstag habe ich in Herdorf angefangen.“

Praxis versorgt 800 Patienten﻿

Insgesamt betreuen Günther und sein Stammteam aus zwei Sprechstundenhilfen, eine Vollzeit- und eine Halbtagskraft, sowie eine Auszubildende rund 800 Patienten, ein Großteil davon stammt von der geschlossenen Praxis Duagi. Der Laie staunt und fragt sich, wie eine solche Masse an Menschen behandelt werden kann. Eine große Entlastung stellt hier für den Mediziner die Angliederung an das MVZ dar, das wiederum zur Diakonie in Südwestfalen gehört, das es ihm ermöglicht, sich auf Behandlungen zu konzentrieren (siehe Infokasten).

In der Übergangszeit hätten ehemalige Duagi-Patienten teils weite Anfahrtswege in Kauf nehmen müssen, berichtet Günther. Seit einem Jahr gibt es nun wieder eine allgemeinmedizinische – wohnortnahe – Anlaufstelle. Und das stellt Günther klar: Sein Name wird auch in naher Zukunft auf dem Eingangsschild stehen. Entsprechend seiner Lebensplanung werde er für mindestens fünf weitere Jahre praktizieren.

Ein Beispiel für die Zukunft der hausärztlichen Versorgung

Zwar ist Marius Günther der Leiter der Praxis in der Alten Hütte 16, doch die Einrichtung ist dem Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) Betzdorf-Kirchen angegliedert, das wiederum zur Diakonie in Südwestfalen gehört. So kann sich Günther auf die Behandlung von Patienten konzentrieren und muss sich nicht um Abrechnungen oder Einkäufe kümmern. „Eine ideale Lösung“, sagt er und fügt hinzu, dass es für ihn aufgrund seines Alters und der hohen Investitionen die Gründung einer eigenen Praxis nicht infrage gekommen wäre. Zudem bietet laut Günther die Angliederung an das MVZ beziehungsweise an die Diakonie den Vorteil, dass bei Personalausfällen etwa aufgrund von Urlaub oder Krankheit Unterstützung aus Betzdorf entsendet werden kann. Auch konnte er in der Anfangszeit auf die Starthilfe vonseiten des MVZ zurückgreifen, dessen bestehende Strukturen zuvor eine zeitnahe Zulassung ermöglichten. ddp