„Kommunalpolitik-Deutsch“ Herdorfer geht es auch um Respekt für Kommunalpolitiker Daniel-D. Pirker 26.07.2026, 18:45 Uhr

i Der Herdorfer Kommunalpolitiker Dirk Eickhoff veröffentlicht ein Buch. „Tagesordnungspunkt 14“ übersetzt typische Redewendungen aus Ratssitzungen – mit einem Augenzwinkern. Daniel-D. Pirker

Die erste Lesung ist bereits ausverkauft. In dem Buch „Kommunalpolitik-Deutsch“ übersetzt der Herdorfer Dirk Eickhoff Floskeln aus der Ratsarbeit ins Alltagsdeutsche. Seine Ratskollegen nimmt er dabei deutlich in Schutz.

Das Interesse an dem Erstlingswerk von Dirk Eickhoff ist groß. Die erste Buchvorstellung von „Kommunalpolitik-Deutsch“ am 6. August in der Herdorfer Buchhandlung Browns ist bereits ausverkauft. Doch es gibt gute Nachrichten für alle Interessierten. Ein Termin für eine zweite Veranstaltung wird folgen.







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