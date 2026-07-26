Die erste Lesung ist bereits ausverkauft. In dem Buch „Kommunalpolitik-Deutsch“ übersetzt der Herdorfer Dirk Eickhoff Floskeln aus der Ratsarbeit ins Alltagsdeutsche. Seine Ratskollegen nimmt er dabei deutlich in Schutz.
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Das Interesse an dem Erstlingswerk von Dirk Eickhoff ist groß. Die erste Buchvorstellung von „Kommunalpolitik-Deutsch“ am 6. August in der Herdorfer Buchhandlung Browns ist bereits ausverkauft. Doch es gibt gute Nachrichten für alle Interessierten. Ein Termin für eine zweite Veranstaltung wird folgen.