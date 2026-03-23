Thomas GmbH im Wandel Herdorfer Firma: Wo ist das „Magnete“ im Namen hin? Daniel-D. Pirker 23.03.2026, 19:00 Uhr

i Der Hauptstandort der Thomas GmbH in Herdorf. Markus Döring

Die Thomas GmbH hat angekündigt, bis 2028 die gesamte Produktion und Logistik auf den Hauptsitz im Kreis Altenkirchen zu konzentrieren. Doch bereits bevor die Pläne bekannt geworden waren, strich das Unternehmen einen Zusatz im Namen. Wieso?

Die Thomas GmbH steht vor tiefgreifenden Veränderungen. Bis 2028 will das Unternehmen seinen Standort in Rennerod aufgeben und sich auf Herdorf konzentrieren. Schon vor Bekanntgabe der Pläne hat das Familienunternehmen, das aktuell rund 950 Mitarbeiter beschäftigt, seinen Namen angepasst.







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