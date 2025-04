Herdorfer Dirk Eickhoff will in den Landtag

Wer tritt bei den Landtagswahlen im kommenden Jahr im Wahlkreis Betzdorf/Kirchen für die CDU gegen die SPD-Kandidatin Sabine Bätzing-Lichtenthäler an? Jetzt hat ein Bewerber seinen Hut in den Ring geworfen. Werden weitere folgen?

Wer tritt für die CDU bei den Landtagswahlen am 22. März 2026 im Wahlkreis 1 (Betzdorf/Kirchen) an? Mit Dirk Eickhoff aus Herdorf hat jetzt ein möglicher Bewerber seinen Hut in den Ring geworfen. „Ja, ich trete an“, bestätigt der Christdemokrat unserer Zeitung auf Anfrage. Das heißt: Er stellt sich bei einer parteiinternen Nominierungsveranstaltung am 23. Juni zur Wahl. „Ich habe diesen Schritt reiflich überlegt und natürlich auch mit meiner Familie abgestimmt“, so der Erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde Daaden-Herdorf, der zudem auch für die CDU im Kreistag sitzt.

Ob er der einzige Kandidat bleiben wird, gilt nicht als sicher. Zuvor hatte der CDU-Kreisvorsitzende Matthias Reuber, der selbst für die Christdemokraten im Wahlkreis 2 (Altenkirchen) antreten will, im Gespräch mit unserer Zeitung von „mehreren Bewerbern“ im Wahlkreis 1 gesprochen. „Ich rechne sogar mit einer Kampfabstimmung“, so Eickhoff. Das sei das Beste, was einer Partei passieren könne, wenn man die Auswahl habe.

„Ich möchte etwas von meinem Enthusiasmus in die Parlamentsarbeit einbringen.“

Dirk Eickhoff aus Herdorf möchte für die CDU im kommenden Jahr in den Landtag einziehen.

Der Niederlassungsleiter im Großhandel will sich von möglicher Konkurrenz aber nicht abschrecken lassen. „Ich halte meine Kandidatur aufrecht“, gibt er sich überzeugt. Für eine Tätigkeit im Mainzer Landtag hat er eine klare Richtung. „ Ich möchte mich aufstellen lassen, weil ich überzeugt bin, dass Politik vor Ort den Menschen dienen muss – nicht den Egos oder Parteistrategien. Weil ich glaube, dass wir einen Stil brauchen der nahbar, ehrlich und sachorientiert ist“, so sein Credo. „In den Landtag müssen auch Leute, die das wahre Leben kennen“, bringt es der Herdorfer auf einen knappen Nenner.

Auch wenn er einräumt, dass die Regeln in der „großen Politik“ andere sind als auf kommunaler Ebene, entmutigt ihn das nicht: „Ich möchte etwas von meinem Enthusiasmus in die Parlamentsarbeit einbringen“, sagt er. Während die SPD mit Sabine Bätzing-Lichtenthäler ihre Direktkandidatin für den Wahlkreis 1 schon gefunden hat, ist das Rennen bei der CDU also in vollem Gange.