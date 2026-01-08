Herdorf und Neunkirchen: Kreis reagiert auf Vorwürfe

An einer NRW-Schule werden künftig keine Schüler mehr aus Rheinland-Pfalz aufgenommen, mit deutlichen Folgen für Herdorfer. Darum ist im Hintergrund ein Konflikt entbrannt. Nun reagiert die Kreisverwaltung Altenkirchen auf Vorwürfe aus NRW.
Lesezeit 2 Minuten
Noch vor wenigen Wochen demonstrierte Tobias Gerhardus demonstrativ Gelassenheit, als ihn ein Fragesteller auf einer CDU-Veranstaltung in seiner Heimatstadt Herdorf mit einer Frage konfrontierte, wie der Kreis mit einer kontrovers diskutierten Schulfrage umgehen will, die zahlreiche Eltern und Schüler im Städtchen umtreibt.