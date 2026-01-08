Frust für AK-Schüler Herdorf und Neunkirchen: Kreis reagiert auf Vorwürfe Daniel-D. Pirker 08.01.2026, 18:30 Uhr

i Nach einer Entscheidung auf nordrhein-westfälischer Seite werden Schüler aus Herdorf künftig nicht mehr an der GMS Neunkirchen unterrichtet. (Symbolfoto) Julian Stratenschulte. picture alliance / dpa

An einer NRW-Schule werden künftig keine Schüler mehr aus Rheinland-Pfalz aufgenommen, mit deutlichen Folgen für Herdorfer. Darum ist im Hintergrund ein Konflikt entbrannt. Nun reagiert die Kreisverwaltung Altenkirchen auf Vorwürfe aus NRW.

Noch vor wenigen Wochen demonstrierte Tobias Gerhardus demonstrativ Gelassenheit, als ihn ein Fragesteller auf einer CDU-Veranstaltung in seiner Heimatstadt Herdorf mit einer Frage konfrontierte, wie der Kreis mit einer kontrovers diskutierten Schulfrage umgehen will, die zahlreiche Eltern und Schüler im Städtchen umtreibt.







Artikel teilen

Artikel teilen