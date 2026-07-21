Einmal im Jahr erstellt der Sportausschuss des Kreises Altenkirchen eine Rangliste mit Projekten, die mithilfe von Landesgeldern umgesetzt werden sollen. Das war auch 2026 nicht anders. Jetzt steht fest, wer auf Fördergelder aus Mainz hoffen darf.
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Große Freude in Herdorf und in Brachbach. Die dortigen Sportplätze sind in den Jahresförderplan des Landes aufgenommen worden. Was konkret heißt: In Herdorf steht der Sanierung des Kunstrasenplatzes, in Brachbach der Umwandlung des Naturrasen- in einen Kunstrasenplatz „grundsätzlich nichts mehr im Wege“, wie es die Kreisverwaltung Altenkirchen in einer Presseinfo formuliert.