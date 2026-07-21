Geld fließt ins AK-Land 
Herdorf kann einen neuen Kunstrasenplatz bauen
Der Kunstrasenplatz auf der Ludwig-Wolker-Anlage in Herdorf ist in die Jahre gekommen. Mit Fördermitteln aus Mainz soll die Spor
Der Kunstrasenplatz auf der Ludwig-Wolker-Anlage in Herdorf ist in die Jahre gekommen. Mit Fördermitteln aus Mainz soll die Sportstätte nun saniert werden.
Johannes Mario Löhr

Einmal im Jahr erstellt der Sportausschuss des Kreises Altenkirchen eine Rangliste mit Projekten, die mithilfe von Landesgeldern umgesetzt werden sollen. Das war auch 2026 nicht anders. Jetzt steht fest, wer auf Fördergelder aus Mainz hoffen darf.

Lesezeit 2 Minuten
Große Freude in Herdorf und in Brachbach. Die dortigen Sportplätze sind in den Jahresförderplan des Landes aufgenommen worden. Was konkret heißt: In Herdorf steht der Sanierung des Kunstrasenplatzes, in Brachbach der Umwandlung des Naturrasen- in einen Kunstrasenplatz „grundsätzlich nichts mehr im Wege“, wie es die Kreisverwaltung Altenkirchen in einer Presseinfo formuliert.
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