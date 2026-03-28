Haushaltsplan 2026 beschlossen
Herdorf investiert in Infrastruktur und Bildung
Bürgermeister Uwe Geisinger sieht die Stadt Herdorf mit dem Haushalt auf einem guten Weg. Die Stadtentwicklung, zum Beispiel im
Bürgermeister Uwe Geisinger sieht die Stadt Herdorf mit dem Haushalt auf einem guten Weg. Die Stadtentwicklung, zum Beispiel im Bereich das Marktplatzes, soll vorangegtrieben werden.
Geimer Claudia. Claudia Geimer

Die Stadt Herdorf hat ihr Investitionsprogramm für die kommenden Jahre beschlossen. Im Stadtrat gab es fraktionsübergreifend lobende Worte für den Haushaltsplan.

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Einstimmig hat der Stadtrat Herdorf den Haushalt 2026 und das Investitionsprogramm 2026 bis 2029 verabschiedet. Die Fraktionen zeigten sich insgesamt zufrieden. Auch Stadtbürgermeister Uwe Geisinger bewertet das Zahlenwerk im Nachgang positiv. „Wir investieren gezielt in die Infrastruktur, in Bildung sowie in die Lebensqualität unserer Bürger.

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