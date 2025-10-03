Einzelhandel in Altenkirchen Herbstfashion ist der Beginn eines besonderen Monats 03.10.2025, 17:00 Uhr

i Freuen sich auf die Herbstfashion 2025 (von links): Thomas Wunder (Erster Vorsitzender Aktionskreis Altenkirchen), Citymanagerin Anna Laux, Ulrike Kroppach (Weingut), Volker Hammer (Wäller Sport), Cordia Heck und Petra Schwarzbach (beide Modehaus Koch) und Jörg Schüler (Geschäftsführer und Kassenwart vom Aktionskreis Altenkirchen). Annika Stock

Ein spannender Monat steht dem Einzelhandel in der Kreisstadt Altenkirchen bevor: Denn nicht nur das Highlight Herbstfashion 2025 am 12. Oktober wirft seine Schatten voraus, sondern auch die Eröffnung des neuen Fachmarktzentrums am Weyerdamm.

Die Herbstfashion 2025 in der Kreisstadt Altenkirchen läutet einen ganz besonderen Oktober für den Einzelhandel ein. Denn die geplante Eröffnung des neuen Fachmarktzentrums (FMZ) am Weyerdamm am 23. Oktober ist mit großen Hoffnungen für den Einzelhandel in der Innenstadt verbunden – man hofft in der Stadt, dadurch Synergieeffekte für die Fußgängerzone nutzen zu können.







