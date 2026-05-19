Fleischversorgung in Betzdorf Helmus-Schließung: Können Supermärkte die Lücke füllen? Daniel-D. Pirker 19.05.2026, 20:00 Uhr

i Die Grillsaison hat gerade so richtig begonnen, als die Nachricht über das bevorstehende Aus der Metzgerei Helmus in Betzdorf viele Kunden verunsichert. CL-Medien - stock.adobe.com

Bei wem kann man noch qualitativ hochwertiges Fleisch kaufen? Vor dem Hintergrund der Schließung der Metzgerei Helmus fragen sich das nun viele Kunden in Betzdorf und Umgebung. Sind Supermärkte eine Alternative? Wir haben uns bei Petz Rewe erkundigt.

In gefühlt jedem zweiten Dorfgespräch ist es Thema: Die Metzgerei Helmus schließt nach vielen Jahrzehnten am Samstag, 27. Juni, endgültig ihre Pforten. Wie sich unter anderem in den sozialen Netzwerken zeigt, sorgen sich manche Bürger, dass es in der Stadt demnächst Fleisch nur noch entweder aus dem Discounter oder Supermarkt gibt, das – so die Vorurteile – von minderer Qualität ist und nicht aus der Region stammt.







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