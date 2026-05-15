„Es ist echt traurig“
Helmus-Aus entfacht Diskussion über Betzdorfs Abstieg
Nach 76 Jahren in Betzdorf ist im Sommer Schluss: Die Metzgerei Helmus will dann ihre Pforten schließen.
Nach 76 Jahren in Betzdorf ist im Sommer Schluss: Die Metzgerei Helmus will dann ihre Pforten schließen.
Daniel-D. Pirker

Die letzte Metzgerei in Betzdorf wird schließen. Die schlechten Nachrichten legen im Internet Sorgen und seit Jahren schwelenden Frust der Bürger offen. Doch es werden auch Stimmen laut, die Betzdorf verteidigen und für Eigeninitiative werben.

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Die Nachricht traf die Stadt wie ein Schlag. Die letzte Metzgerei Betzdorfs schließt am 27. Juni endgültig ihre Türen. Das gab die Fleischerei Helmus am 4. Mai bekannt. Damit verschwinden kulinarische Spezialitäten wie die Winzersteaks, die Milano-Röllchen und die Ochsenfetzen aus der Innenstadt.

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