Helmhold Schneider feiert seinen 100. Geburtstag

100 Jahre - dass man einen solchen Geburtstag gebührend feiern muss, ist selbstverständlich. So hatte der Firmengründer und Seniorchef von Werit, Helmhold Schneider, am Mittwoch enge Freunde, Familie, Mitarbeiter und Weggefährten eingeladen.

Mit rund 50 Weggefährten, Mitarbeitern, Freunden und Familie hat Werit-Firmengründer Helmhold Schneider am Mittwoch in Altenkirchen auf dem Firmengelände seinen 100. Geburtstag gefeiert. Der Jubilar ließ es sich dabei nicht nehmen, das Wort selbst an die Gäste zu richten und eine Anekdote zum Besten zu geben. So habe er neulich einen Werbeanruf für eine Sterbeversicherung mit zehn Jahren Laufzeit bekommen – die brauche er wohl nicht, so sein trockener Kommentar.

Auch seine Söhne hatten Reden vorbereitet, wobei Ekkehard Schneider eher auf das lange und ereignisreiche Leben seines Vaters zurückblickte und Jörg Schneider einen Blick in die Zukunft der Firma warf. Auch Geschäftsführerin Kerstin Dorn kam im Namen der Mitarbeiter zu Wort. Sie lobte Schneiders bis heute offene Art, sein großes Interesse und das Vertrauen, das er von Anfang an in sie gesetzt habe. Als Dankeschön gab es von den Mitarbeitern eine Eiche, die wie er voller Kraft, Beständigkeit und Stärke sei.