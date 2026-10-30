Eine besondere Immobilie im Westerwald steht derzeit für 1,5 Millionen Euro zum Verkauf – die Helmerother Mühle. Ein geschichtsträchtiges Gebäude, für das sich auch der Ortschef wünscht, dass es erhalten bleibt und wieder mit Leben gefüllt wird.
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Ein geschichtsträchtiges und besonderes Gebäude steht derzeit auf dem Immobilienmarkt zum Kauf: Für die Helmerother Mühle wird ein neuer Besitzer gesucht.Bei dem Objekt handelt es sich um eine ehemalige gräfliche Bannmühle an der Nister, die erstmals 1492 urkundlich erwähnt wurde.