Immobilie mit Hängeseilbrücke
Helmerother Mühle steht für 1,5 Millionen zum Verkauf
Nicht nur von außen ist die Helmerother Mühle ein Hingucker, auch der Innenraum ist besonders.
Nicht nur von außen ist die Helmerother Mühle ein Hingucker, auch der Innenraum ist besonders.
homéa

Eine besondere Immobilie im Westerwald steht derzeit für 1,5 Millionen Euro zum Verkauf – die Helmerother Mühle. Ein geschichtsträchtiges Gebäude, für das sich auch der Ortschef wünscht, dass es erhalten bleibt und wieder mit Leben gefüllt wird.

Lesezeit 3 Minuten
Ein geschichtsträchtiges und besonderes Gebäude steht derzeit auf dem Immobilienmarkt zum Kauf: Für die Helmerother Mühle wird ein neuer Besitzer gesucht.Bei dem Objekt handelt es sich um eine ehemalige gräfliche Bannmühle an der Nister, die erstmals 1492 urkundlich erwähnt wurde.
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