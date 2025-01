Bundestagswahl 2025 Hellinghausen ist Direktkandidat für den Wahlkreis 196 09.01.2025, 14:51 Uhr

i Die Kreisvorstände der SPD aus Altenkirchen und Neuwied kürten am Mittwochabend in der Neiterser Wiedhalle den Kirchener Jan Hellinghausen zu ihrem Bundestagskandidaten. Sonja Roos

Der Rückzug von SPD-Kandidat Martin Diedenhofen so kurz vor der vorgezogenen Bundestagswahl überraschte die Genossen im Wahlkreis 196 (Neuwied und Altenkirchen). Nun galt es, unter Hochdruck einen adäquaten Ersatz zu finden.

Vermutlich hatte kaum einer der Genossen an diesem kalten, verschneiten Januarabend in der Wiedhalle damit gerechnet, so schnell wieder zusammen kommen zu müssen, um im Hinblick auf die vorgezogenen Bundestagswahlen einen neuen Kandidaten zu bestimmen.

