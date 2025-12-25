Hellerklause öffnet wieder in Stadthalle Betzdorf

Seit einigen Jahren steht die urige Stadthallen-Kneipe in der Stadthalle Betzdorf leer. Doch zum Jahresanfang kehrt neues Leben in die Hellerklause ein. Der neue Pächter ist kein Unbekannter. Was trieb Dominic Friedrichs zur Rückkehr an?
Lesezeit 3 Minuten
Das Woody´s ist seit Längerem Geschichte, die Sieglinde hat seit dem Spätsommer geschlossen – ganz zu schweigen von den kleineren und größeren Schenken, an die sich nur noch Ältere erinnern. Um die Betzdorfer Kneipenlandschaft könnte es bessergestellt sein.