„Nicht klagen, kämpfen“ Hellerklause öffnet wieder in Stadthalle Betzdorf Daniel-D. Pirker 25.12.2025, 10:16 Uhr

i Seit Jahren ist die Hellerklause in der Stadthalle Betzdorf geschlossen. Doch schon bald wird in den Räumlichkeiten wieder gezapft und gekegelt. Daniel-D. Pirker

Seit einigen Jahren steht die urige Stadthallen-Kneipe in der Stadthalle Betzdorf leer. Doch zum Jahresanfang kehrt neues Leben in die Hellerklause ein. Der neue Pächter ist kein Unbekannter. Was trieb Dominic Friedrichs zur Rückkehr an?

Das Woody´s ist seit Längerem Geschichte, die Sieglinde hat seit dem Spätsommer geschlossen – ganz zu schweigen von den kleineren und größeren Schenken, an die sich nur noch Ältere erinnern. Um die Betzdorfer Kneipenlandschaft könnte es bessergestellt sein.







