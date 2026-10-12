Kommunale Wärmeplanung Heizen bleibt im Wisserland Aufgabe der Gebäudebesitzer Elmar Hering 12.10.2026, 17:30 Uhr

i In ländlichen Gebieten wie dem Wisserland sind Wärmepumpen aktuell ein gängiges dezentrales Mittel, um die Abkehr von fossilen Brennstoffen wie Öl und Gas zu bewerkstelligen. dpa/Daniel Reinhardt. picture alliance/dpa

Wie können Lösungen aussehen, um Wohnungen, Betriebe, Schulen, Bäder und andere Immobilien möglichst klimaneutral zu beheizen? Bei der Suche nach Antworten hilft das verpflichtende Instrument der kommunalen Wärmeplanung.

Die kommunale Wärmeplanung für das Gebiet der Verbandsgemeinde (VG) Wissen ist abgeschlossen und dient nun als strategische Grundlage. Mit einem einstimmigen Beschluss unterstrichen die Mitglieder des VG-Rates jüngst ihre Zustimmung zu dem Abschlussbericht und setzten somit einen vorläufigen Schlusspunkt unter diesen frühzeitig (2023) begonnenen Prozess.







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