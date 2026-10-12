Kommunale Wärmeplanung
Heizen bleibt im Wisserland Aufgabe der Gebäudebesitzer
In ländlichen Gebieten wie dem Wisserland sind Wärmepumpen aktuell ein gängiges dezentrales Mittel, um die Abkehr von fossilen B
In ländlichen Gebieten wie dem Wisserland sind Wärmepumpen aktuell ein gängiges dezentrales Mittel, um die Abkehr von fossilen Brennstoffen wie Öl und Gas zu bewerkstelligen.
dpa/Daniel Reinhardt. picture alliance/dpa

Wie können Lösungen aussehen, um Wohnungen, Betriebe, Schulen, Bäder und andere Immobilien möglichst klimaneutral zu beheizen? Bei der Suche nach Antworten hilft das verpflichtende Instrument der kommunalen Wärmeplanung.

Lesezeit 1 Minute
Die kommunale Wärmeplanung für das Gebiet der Verbandsgemeinde (VG) Wissen ist abgeschlossen und dient nun als strategische Grundlage. Mit einem einstimmigen Beschluss unterstrichen die Mitglieder des VG-Rates jüngst ihre Zustimmung zu dem Abschlussbericht und setzten somit einen vorläufigen Schlusspunkt unter diesen frühzeitig (2023) begonnenen Prozess.
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