Wie können Lösungen aussehen, um Wohnungen, Betriebe, Schulen, Bäder und andere Immobilien möglichst klimaneutral zu beheizen? Bei der Suche nach Antworten hilft das verpflichtende Instrument der kommunalen Wärmeplanung.
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Die kommunale Wärmeplanung für das Gebiet der Verbandsgemeinde (VG) Wissen ist abgeschlossen und dient nun als strategische Grundlage. Mit einem einstimmigen Beschluss unterstrichen die Mitglieder des VG-Rates jüngst ihre Zustimmung zu dem Abschlussbericht und setzten somit einen vorläufigen Schlusspunkt unter diesen frühzeitig (2023) begonnenen Prozess.