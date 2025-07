Unsere Sommer werden durch den Klimawandel heißer – das ist zunehmend auch ein Problem für Menschen ohne Dach über dem Kopf. „Hitze ist das größte klimabedingte Gesundheitsrisiko in Deutschland“, betont Diplom-Sozialpädagogin Tatjana Bär-Otto von der Fachberatung Wohnraumsicherung der Caritas Rhein-Sieg in Altenkirchen. „Das Leben auf der Straße ist sehr belastend für Menschen, sowohl physisch als auch psychisch.“ Das könne in manchen Fällen auch lebensbedrohlich werden. Zu betonen sei jedoch, dass gerade in den Städten Hitzewellen ein Problem seien, da diese sich besonders stark aufheizen aufgrund von zu viel Beton und wenig Grün.

Es gibt zwar keine spezifischen Statistiken über hitzebedingte Todesfälle unter Obdachlosen, aber sie zählen zu den besonders gefährdeten Gruppen, da sie oftmals keinen Zugang zu klimatisierten Räumen oder kühlen Orten, Wasser oder medizinischer Versorgung haben. Hitzschlag und Dehydration sind die Folgen. Laut einer Studie des Umweltbundesamts gab es in den Sommern 2023 und 2024 bundesweit jeweils etwa 3000 hitzebedingte Todesfälle.

„Man muss dazu sagen, dass obdachlose Menschen generell medizinisch häufig unterversorgt sind“, so Tatjana Bär-Otto mit Blick auf die hausärztliche Situation. Die Hitze stelle für Obdachlose ein Problem bei beispielsweise unversorgten Wunden dar, da diese bei hohen Temperaturen schlechter heilen. „In Altenkirchen ist eine ärztliche Anbindung für Obdachlose leider noch nicht gelungen“, weiß sie aus Erfahrung. Das Grundproblem: Hausärzte nehmen keine Patienten mehr auf und es ist schwierig, gerade Menschen mit „gewissen Auffälligkeiten“ in die medizinische Versorgung zu bekommen.

Generell sei es wichtig, im Sommer die Mitmenschen im Blick zu behalten an öffentlichen Orten, beispielsweise wenn diese in der Sonne liegen oder gar schlafen. „Am besten man beobachtet die Person und spricht sie an, falls keine Reaktion kommt, kann man dann vorsichtig anruckeln“, rät Bär-Otto. Man solle bei sommerlicher Hitze obdachlosen Menschen Hilfe anbieten. „Man kann schattige Plätze empfehlen oder eine Kopfbedeckung, einen Schirm oder angepasste Kleidung anbieten“, sagt sie. Genauso helfe die Gabe von Wasser, Sonnencreme, Sonnensegel oder Sommerschlafsäcken – da viele Obdachlose meist nur mit Winterschlafsäcken nächtigen. „Diese sind aber im Sommer zu warm, da droht Überhitzung“, betont Tatjana Bär-Otto. Natürlich solle man im Gefahrenfall immer den Rettungswagen beziehungsweise 110 anrufen.

Hygienestationen nur in Großstädten

In Großstädten gibt es Hygienestationen für obdachlose Menschen, an denen sich diese erfrischen und waschen können. Im Kreis Altenkirchen gibt es so etwas nicht, aber Trinkbrunnen sind ebenfalls ein kleiner Schritt – so wie der Trinkwasserspender am Marktplatz in Altenkirchen. „Das finde ich super“, lobt die Diplom-Sozialpädagogin. „So etwas ist schon hilfreich, wenn sich Kommunen um öffentliche Plätze bemühen und Gegebenheiten schaffen, um mit der Hitze umzugehen.“ Zudem betont die 49-Jährige, dass in der Kreisstadt Hilfsbereitschaft und Toleranz herrschen – so könnten sich Obdachlose auch mal vor Hauseingängen ausruhen. Die Notschlafstelle der Caritas Rhein-Sieg ist kein dauerhafter Aufenthaltsort für Obdachlose, auch nicht bei Hitze. Diese wird ehrenamtlich betrieben und richtet sich an ortsungebundene Wohnungslose und an Menschen in der Region, die kurzfristig wohnungslos geworden sind, und die akut keine Übernachtungsmöglichkeit haben. „Hier ist die Übernachtungsmöglichkeit maximal bis zu drei Nächte, also Freitag bis Montag“, sagt Bär-Otto.

Zudem gibt es die Möglichkeit, sich seine Wasserflasche auf Nachfrage auffüllen zu lassen – da gibt es beispielsweise die Internetseite www.refill-deutschland.de. Dort kann man auf einer Deutschlandkarte ansehen, in welchen Städten und Orten man kostenlos seine Wasserflasche nachfüllen lassen kann – ganz im Sinne des einfachen und kostenlosen Zugangs zu Trinkwasser für alle und der Reduzierung von Plastikmüll.

Das sagt das Sozialministerium

„Obdachlose Menschen sind vielfältigen gesundheitlichen und witterungsbedingten Belastungen ausgesetzt, die das Leben auf der Straße mit sich bringt. Daher ist es wichtig, dass die Kommunen bei der ihnen obliegenden ambulanten Versorgung von Obdachlosen ebenso auf einen wirksamen Schutz vor Hitze wie auf den Schutz vor Kälte in den Wintermonaten achten. Die Kommunen gestalten diese Hilfen mit großer Erfahrung in eigener kommunaler Zuständigkeit. Sie kooperieren in der Regel mit Trägern der Freien Wohlfahrtspflege, Initiativen und Vereinen. Deren Angebote sind beispielsweise in Form von Streetwork, Tagesaufenthalten oder Übernachtungseinrichtungen auf die Herausforderungen extremer Hitze fachlich gut vorbereitet. Das Land steht hierzu in einem ständigen Erfahrungsaustausch mit den Akteuren der Wohnungslosenhilfe“, teilt auf Anfrage unserer Zeitung das Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung Rheinland-Pfalz mit.