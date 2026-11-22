Zweiter Band bestellbar Heimischer Autor schreibt Historie regionaler Eisenbahn Katrin Maue-Klaeser 22.11.2026, 10:00 Uhr

i „Die Eisenbahn im Lahn-Dill Kreis“ ist Christoph Röttgens zweites Buch über die Geschichte und Entwicklung der Zugverbindungen in der Region. Christoph Röttgen

Der neue zweite Band seiner geplanten Trilogie über die Entwicklung der Eisenbahn in der Region ist bei Autor Christoph Röttgen bestellbar. Die kleine Erstauflage war schnell vergriffen. Am dritten Band arbeitet der gebürtige Scheuerfelder bereits.

Christoph Röttgen hat sich schon in mehreren Veröffentlichungen der Geschichte der Eisenbahn im Westerwald und der Region gewidmet. Nach seinem Buch über die Eisenbahn im Oberkreis Altenkirchen, das 2025 erschien, hat der gebürtige Scheuerfelder nun den zweiten Band herausgebracht: „Die Eisenbahn im Lahn-Dill Kreis“.







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