Zur Hauptstraße Eichen befragt Heimische CDU-Abgeordnete schweigen zu Straßenbeiträgen Johannes Mario Löhr 21.04.2026, 19:00 Uhr

i Walter Ohm aus Eichen kann es nicht fassen: Wegen ein paar solcher kleiner Schlaglöcher in der Hauptstraße, sagt er, wolle man dem Bürger nun wieder massiv in die Tasche greifen. Johannes Mario Löhr

Wird die CDU dafür sorgen, dass künftig auch in Rheinland-Pfalz wiederkehrende Beiträge abgeschafft werden – wie im Wahlkampf versprochen? Im besinnlichen Eichen hofft man wegen einer anstehenden, sehr kostspieligen Straßensanierung sehr darauf.

Mindestens 83 Eichener hoffen derzeit angespannt darauf, dass zeitnah auch in Rheinland-Pfalz die wiederkehrenden Beiträge endlich abgeschafft werden. Rheinland-Pfalz ist das einzige Bundesland, in dem die Kommunen gesetzlich noch dazu verpflichtet sind, wiederkehrende Beiträge von den Bürgern für Straßen zu erheben.







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