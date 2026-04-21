Wird die CDU dafür sorgen, dass künftig auch in Rheinland-Pfalz wiederkehrende Beiträge abgeschafft werden – wie im Wahlkampf versprochen? Im besinnlichen Eichen hofft man wegen einer anstehenden, sehr kostspieligen Straßensanierung sehr darauf.
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Mindestens 83 Eichener hoffen derzeit angespannt darauf, dass zeitnah auch in Rheinland-Pfalz die wiederkehrenden Beiträge endlich abgeschafft werden. Rheinland-Pfalz ist das einzige Bundesland, in dem die Kommunen gesetzlich noch dazu verpflichtet sind, wiederkehrende Beiträge von den Bürgern für Straßen zu erheben.