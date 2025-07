Geselligkeit, Musik und gute Laune, das ist es, was die Kirchener Heimattage rund um das Heimatmuseum in jedem Jahr wieder ausmacht. So boten die Organisatoren den Besuchern auch am vergangenen Wochenende ein rundum gelungenes Programm für Jung und Alt, zu dem sich auch am Samstagabend noch mehr Besucher hätten einfinden können.

Dabei hatten die Heimatfreunde alle Register gezogen und für den passenden Sound die Band „Hörgeräte“ verpflichtet, die sich mit ihrem „Deutsch-Programm“ seit 2003 zu einer der beliebtesten Deutsch-Rock-Bands etabliert hat. Cover- und auch eigene Songs, Leidenschaft und Gefühl wussten die Musiker ihren Zuhörern zu vermitteln und sorgten für gute Stimmung. Die Atmosphäre war entspannt, das Publikum genoss den Abend sichtlich.

i Das historische Waffeleisen von Gerhard Baldus war ein Anziehungspunkt. Gaby Wertebach

Der Frühschoppen am Sonntagmorgen hatte deutlich mehr Zuspruch. Die heimische Küche konnte kalt bleiben: Würstchen und Steaks luden zum Schlemmen ein. Wer es süßer mochte, der suchte sich aus der Vielfalt der angebotenen Torten das Passende heraus. Gerhard Baldus hatte sein historisches Waffeleisen mitgebracht, deponiert auf einem Leiterwagen, einschließlich Holzofen. Da verwunderte es wenig, dass nicht nur die Kinder, sondern ebenso die Erwachsenen sich in der Reihe anstellten und der Waffelbäcker bis zum Nachmittag tatsächlich schon rund 200 Stück verkauft hatte.

Bürgermeister Andreas Hundhausen hatte es sich ebenfalls nicht nehmen lassen, dem Fest einen Besuch abzustatten und mit den Gästen ins Gespräch zu kommen. Der Musikverein Kirchen gab mit einem abwechslungsreichen Repertoire den Ton an, bevor anschließend DJ Hansi, ohne den mittlerweile in der Region bald kein Fest mit Musik denkbar ist, ebenfalls mit einer Mischung verschiedenster Disco-Musik unterhielt. Vielleicht hätte der Chef des Heimatvereins, Hubertus Hensel, am besten selbst den Anfang gemacht und das Tanzbein geschwungen. So kam der Aufforderung zum Tanzen leider niemand nach. Das könnte natürlich an der Hitze, aber auch an der Schüchternheit der Besucher gelegen haben. Platz gab es jedenfalls genug.

i So langsam füllte sich gegen Sonntagmittag der Platz rund um das Museum. Gaby Wertebach

Auch wenn der Andrang der Gäste vielleicht nicht ganz so groß war wie gewünscht, die Heimattage in Kirchen waren trotzdem ein Erfolg für den Heimatverein. Schön auch zu sehen, dass sowohl Mitglieder des Freizeitsportvereins Kirchen, der Wehbacher Karnevalsverein und der Klickerverein helfend zur Seite standen.

Sollte sich wirklich bewahrheiten, dass der Verein auf der Kippe steht, wie der Vorsitzende Hubertus Hensel und sein Stellvertreter Johannes Pfeifer befürchten, da es schlicht und einfach am Nachwuchs fehlt, wäre das nicht nur für Kirchen, sondern ebenso für die Region ein großer Verlust, und das nicht nur wegen des geselligen Miteinanders der Besucher und dem liebevoll organisierten Programm. Die Heimattage zeigten doch wieder einmal deutlich, wie wichtig und lebendig Heimatpflege in Kirchen ist.