Heimatverein übers Jahr Heimatkalender mit Flair und Informationen Thomas Hoffmann 17.10.2025, 12:00 Uhr

i Attraktives Wert mit Mehrgewinn: Der Vorsitzende des Heimatvereins Katzwinkel-Elkhausen e.V., Robert Schaefer (links im Foto), freut sich ebenso wie der Gründer des Vereins und "Vater des Heimatkalenders", Ernst Dornhoff, über das neue, wieder einmal ebenso informative wie attraktive Werk. Die Vorsitzende des Fördervereins Kita Löwenzahn und Barbara Grundschule Katzwinkel e.V., Katharina Hüsch, bedankte sich über die Spende von 100 Euro aus dem Erlös des letzten Kalenders. Thomas Hoffmann

Auch im 12. Jahr trumpft der Kalender des Heimatvereins Katzwinkel-Elkhausen mit attraktiven Einblicken in den Ort und großer Vielfalt auf. Ein Bonbon, wie in den vergangenen Jahren, war bei der Präsentation auch diesmal eine Spende von 100 Euro aus dem Erlös, die der Vater des Werkes, Ernst Dornhoff und der Vorsitzende Robert Schaefer, an die Vorsitzende des Vereins Kita Löwenzahn und Barbara-Grundschule Katzwinkel, Katharina Hüsch, übergaben. ...







