Kreis Altenkirchen. Es ist längst ein Klassiker mit einer großen Fangemeinde: Zum 68. Mal ist das Heimatjahrbuch des Kreises Altenkirchen erschienen. Auch in der neuen Ausgabe finden die Leser abwechslungsreiche Beiträge aus dem ganzen Kreisgebiet. Dabei zeigt sich einmal mehr die ganze Vielfalt des Kreises, seiner Geschichte und seiner tierischen wie menschlichen Bewohner in 40 Beiträgen auf 320 Seiten, heißt es in einer Presseinfo.

Fest steht, dass dem Autorenteam die Ideen und Themen nicht ausgehen. Die Bandbreite reicht von einem virtuellen Rundgang durch das historische Weyerbusch über die Geschichte von Daaden als Gerichtsstandort bis zur Besetzung von Brachbach durch die Bayern. Bei der Vorstellung des frisch aus dem Druck gekommenen Buches stellte Landrat Peter Enders fest: „Das Heimatjahrbuch soll als Brücke zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft dienen.“ Dies gelingt auch im Buch 2025 wieder, da sich hier Erinnerungen an vergangene Zeiten mit Eindrücken aus der Gegenwart und dem Blick auf Wandel und Zukunft verbinden.

Auch Poesie und Kunst

Eine Besonderheit des Heimatjahrbuches des Kreises Altenkirchen ist, dass sich nicht nur Aufsätze, sondern auch andere Herangehensweisen an die Themen finden, beispielsweise in der Poesie oder in der Betrachtung künstlerischer Werke. „Die 38 ehrenamtlichen Autoren, die oft schon seit vielen Jahren wertvolle Beiträge liefern, zeigen sich immer wieder sehr engagiert in ihrer Arbeit“, betont Schriftleiterin Kirsten Seelbach. Sie freut sich, dass auch immer wieder neue Autoren zum Team stoßen, die andere Blickwinkel auf die Geschichte der Region eröffnen.

Der Dank der Schriftleiterin für eine stets verlässliche Zusammenarbeit und Unterstützung geht namentlich an Melanie Henn und Holger Telke von der Kreisvolkshochschule sowie an Joachim Weger und Frank Schneider in der Redaktion. Für das kommende Buch liegen bereits einige Beiträge vor, sodass die Zukunft des Heimatjahrbuches des Kreises Altenkirchen gesichert ist. Die aktuelle Ausgabe ist bei allen bekannten Verkaufsstellen im Kreis Altenkirchen sowie über die Kreisvolkshochschule erhältlich.