Einsatz im Westerwald Heimatfreunde Gebhardshain feiern 40 Jahre Engagement Gaby Wertebach 09.08.2026, 15:00 Uhr

i Richtig gemütlich ist es auf dem Waldsofa, von dem aus die Aussicht geradezu spektakulär ist. Gaby Wertebach

Seit 40 Jahren engagieren sich die Heimatfreunde Gebhardshain für Brauchtum, Natur und Regionalgeschichte. Zum Jubiläum laden Ausstellungen, neue Waldbänke und persönliche Geschichten zum Entdecken und Verweilen ein.

Seit 1986 gibt es den Verein der Heimatfreunde in Gebhardshain mit rund 100 Mitgliedern. Seine Hauptaufgabe sieht der Verein darin, die Bürger des Gebhardshainer Raums über Ergebnisse der heimatgeschichtlichen und heimatkundlichen Forschung zu informieren, Dokumente und Gegenstände der Heimatgeschichte zu sammeln und auszustellen sowie den Natur-, Landschafts- und Denkmalschutz zu fördern.







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