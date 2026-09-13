Viele Teilnehmer im AK-Land Heimat-Shoppen lockt mit tollen Angeboten in die Läden Sonja Roos 13.09.2026, 15:00 Uhr

i Zum Auftakt der Aktion Heimatshoppen trafen sich teilnehmende Einzelhändler mit IHK-Geschäftsstellenleiterin Kristina Kuttig, Aktionskreisvorsitzendem Thomas Wunder sowie Citymanagerin Anna Laux im Modehaus Koch in Altenkirchen. Sonja Roos

Bereits zum 12. Mal wirbt die IHK zusammen mit Aktionskreisen und Einzelhändlern vor Ort darum, dass die Kunden lokal kaufen sollen. Zum Auftakt im AK-Land gab es viel Optimismus, aber auch mahnende Worte.

Alle wollen lebendige Innenstädte, was aber bedingt, dass die Menschen auch vor Ort einkaufen. Um daran zu erinnern, welche Vielfalt, gepaart mit Fachwissen und Beratung es im lokalen Einzelhandel gibt, hat die IHK bundesweit vor zwölf Jahren die Aktion „Heimatshoppen“ ins Leben gerufen, die auch in diesem Jahr wieder mit Aktionen und Events bei den teilnehmenden Geschäften durchgeführt wird.







Artikel teilen

Artikel teilen