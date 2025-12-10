Bestellung durch die ADD Heiko Kempf weiter Bezirksschornsteinfeger im AK-Land Michael Fenstermacher 10.12.2025, 09:00 Uhr

i Heiko Kempf erhielt von ADD-Präsident Thomas Linnertz die Bestellungsurkunde. ADD/Eveline Dziendziol

Sie verrichten im offiziellen Auftrag hoheitliche Aufgaben: Zu den 17 Bezirksschornsteinfegern im Kreis Altenkirchen gehört Heiko Kempf, der nun für sieben weitere Jahre von der ADD bestellt wurde.

Heiko Kempf aus Bachenberg bleibt für weitere sieben Jahre Bezirksschornsteinfeger für den Bezirk Altenkirchen X, der Teile der Verbandsgemeinde Daaden-Herdorf umfasst. Von Thomas Linnertz, Präsident der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD), erhielt er laut Pressemitteilung der Behörde gemeinsam mit 17 Berufskollegen im Rahmen einer Feierstunde die offizielle Bestellungsurkunde zum 1.







