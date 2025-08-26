Ein Heckenbrand in Nauroth hat am Dienstag gegen 14 Uhr auf den Dachstuhl eines Hauses übergegriffen und dort einen Brand verursacht. Die Betzdorfer Feuerwehr konnte das Feuer eindämmen.

Ein Heckenbrand in Nauroth hat am Dienstag gegen 14 Uhr auf den Dachstuhl eines Hauses übergegriffen und dort einen Brand verursacht. Die Kräfte der alarmierten Feuerwehr unter Einsatzleiter Michael Schuhen lösten nach der Feststellung, dass sich das Feuer auf das Haus ausgebreitet hat, veranlassten in der Feuerwehreinsatzzentrale Betzdorf umgehend Vollalarm für die Einheit Elkenroth aus. Hinzugezogen wurde auch die Drehleiter des Löschzuges Betzdorf.

Die 20 ausgerückten Feuerwehrangehörigen, so teilt die Feuerwehr Betzdorf mit, öffneten eine Wandverkleidung sowie einen Teilbereich des Dachs und konnten den Brand zügig eindämmen, womit sie einen größeren Gebäudeschaden verhindern konnten. Beendet werden konnte der Einsatz gegen 16 Uhr. Zu Schadenhöhe und Brandursache kann die Feuerwehr keine Aussage treffen, auch die Polizei in Betzdorf konnte darüber noch keine Auskunft geben, die Ermittlungen dazu wurden von der Kriminalpolizei übernommen.