Das neue Vorstandsduo des Aktionskreises Altenkirchen blickt voller Zuversicht auf Führungsaufgaben und hat schon Ideen im Köcher. Im Gespräch mit unserer Zeitung verraten Cordia Heck und Petra Schwarzbach ihre Motivation für diesen Schritt.
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Aufbruchsstimmung herrscht vor und im Modehaus Koch. Vor dem Modegeschäft haben die Arbeiten am Schlossplatz begonnen, im Geschäft sind Cordia Heck und Petra Schwarzbach voller Energie und spürbarer Vorfreude. Seit dem 28. September bilden die Erste Vorsitzende Cordia Heck und ihre Stellvertreterin Petra Schwarzbach das Führungsduo im Aktionskreis Altenkirchen.