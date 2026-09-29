Komplett neuer Vorstand
Heck und Schwarzbach führen  Aktionskreis Altenkirchen 
Cordia Heck (links) und Petra Schwarzbach sind die neuen Vorsitzenden vom Aktionskreis Altenkirchen. Unser Archivbild zeigt sie
Cordia Heck (links) und Petra Schwarzbach sind die neuen Vorsitzenden vom Aktionskreis Altenkirchen. Unser Archivbild zeigt sie im Modehaus Koch.
Annika Stock

Wie unsere Zeitung exklusiv erfuhr, hat Thomas Wunder nach drei Jahren den Vorsitz vom Aktionskreis Altenkirchen abgegeben. Auf ihn folgen Cordia Heck und Petra Schwarzbach vom Modehaus Koch und ein neuer Vorstand. Hier lesen Sie die Hintergründe.

Lesezeit 3 Minuten
Cordia Heck und Petra Schwarzbach vom Modehaus Koch sind die neuen Vorsitzenden vom Aktionskreis Altenkirchen. Das erfuhr unsere Zeitung einen Tag nach der Mitgliederversammlung auf Nachfrage bei Thomas Wunder und Citymanagerin Anna Laux. Bekannt war unserer Zeitung, dass es am Montagabend, 28.
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