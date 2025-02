„Stunde der Wintervögel“ Haussperling bleibt meistgesehener Vogel im AK-Land Kim Fauss 02.02.2025, 14:42 Uhr

i Weiblicher Haussperling (Passer domesticus) im Garten. Auch in diesem Jahr der meistgesichtete Vogel im AK-Land. Dirk,Rueter. DirkR - stock.adobe.com

168 Menschen aus dem Kreis Altenkirchen nahmen an der wissenschaftlichen Mitmachaktion „Stunde der Wintervögel“ teil, um Erkenntnisse über die Entwicklung der heimischen Vogelpopulation zu ermöglichen. Nun veröffentlichte der Nabu die Ergebnisse.

. Welche Vögel treiben sich derzeit in heimischen Parks und Gärten rum? Und wie hat sich die Population in den vergangenen Jahren verändert? Um das herauszufinden, nahmen kürzlich deutschlandweit mehr als 120.000 Menschen an der „Stunde der Wintervögel“ des Naturschutzbundes (Nabu) teil.

