In ihrer aktuellen Serie blickt unsere Zeitung auf die heimische Gastronomie und fragt „Wer kocht denn da?“ Dieses Mal schauen wir nach Wissen, wo die Marktstuben ein Garant für gute Küche sind.

Kein Geringerer als Ferdinand Lassalle, der Mitbegründer des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins, war es, der im Revolutionsjahr 1848 in den Wissener Marktstuben nächtigte. Der junge Anwalt vertrat zu dieser Zeit die im Schloss Schönstein lebende Ehefrau von Edmund von Hatzfeldt, Sofie, in einem Scheidungsprozess, den er schließlich nach langem Kampf gewann. Dass er dabei auch in den Marktstuben, die sich heute als Restaurant großer Beliebtheit erfreuen, gespeist hat, darf man wohl annehmen.

„Früher war das hier eher eine Schankwirtschaft“, sagt Restaurantfachfrau Heike Berger, die gemeinsam mit ihrem Ehemann Michael Bender seit dem Jahre 2007 die Gaststätte betreibt. Der untere Bereich mit Theke, offengelassenen Balken im Deckenbereich und einem großen Bild, das nach einer Zeichnung von 1910 gefertigt wurde, lässt einen Hauch Nostalgie aufkommen, ebenso wie der Speisesaal mit Blick auf die Kirche „Kreuzerhöhung“. Liebevolle Arrangements mit historischen, teilweise unter Glasplatten in die Tische eingelassen Fotos zeugen von der Verbundenheit des Ehepaars mit dem Ort Wissen und ihrer Gaststätte, die auch über einen sehr einladenden, ruhigen Außenbereich am Marktplatz verfügt.

„Wir setzen auf nachhaltige Produkte, vor allem aus regionalem Anbau.“

Heike Berger leitet das Restaurant gemeinsam mit ihrem Ehemann Michael Bender.

Hier kocht der Chef selbst und das tut er mit Liebe und Leidenschaft: „Wir setzen auf nachhaltige Produkte, vor allem aus regionalem Anbau“, sagt Heike Berger. Ihr Ehemann Michael ergänzt, dass frische Zutaten das A und O für hochwertige Speisen sind: „Das ist mein Berufsethos“, sagt der Koch. Er, seine Ehefrau und das Team setzen vor allem auf Qualität.

Das merken und honorieren die Gäste. Neben vielen Stammgästen sind es oft auch Motorradfahrer und Besucher aus anderen Regionen, die einkehren. „Das liegt auch daran, dass wir hier nahe bei der Kirche sind, erst kürzlich sagte ein Gast ’Ich habe den Kirchturm gesehen und da wusste ich, da muss in der Nähe ein Restaurant sein’“, freut sich Heike Berger über die Anziehungskraft, die sich auch durch den historischen Stadtkern ergebe.

i Die Wissener Marktstuben gehören seit Jahrhunderten zum historischen Stadtbild von Wissen. In ruhiger Lage können dort Gäste auch im Außenbereich saisonale Gerichte, Hausmannskost und vieles mehr genießen. Thomas Hoffmann

Indes gelingt hier tatsächlich die Verbindung von Vergangenheit und Gegenwart, was sich auch auf der Speisekarte niederschlägt. Denn neben den bewährten Angeboten wie etwa Schweinelendchen, Schnitzeln und Salaten sind es saisonale Offerten, die den Gaumen der Gäste verwöhnen, so beispielsweise Gerichte mit Pfifferlingen und Spargel, auch diese natürlich aus regionalem Anbau. Neben der „Dauerspeisekarte“ werden diese Gerichte auf einer eigenen im Wechsel der Jahreszeiten sich verändernden Karte angeboten.

Hinzu kommen Speisen, die in früherer Zeit bei vielen Familien am Sonntag oder an Feiertagen auf den Tisch kamen, wie etwa Gulasch, Kohlroulade, Paprikaschote und Tafelspitz – bodenständige Hausmannskost, die die Gäste schätzen. „Rindfleischsuppe ist als Vorspeise sehr beliebt, die wird auch bei 40 Grad Außentemperatur gegessen“, nennt Heike Berger einen kulinarischen Dauerbrenner. Aber auch vegetarische und vegane Speisen wie etwa Reispfanne und Gemüsepfanne werden von Michael Bender in seiner Küche zubereitet.

Lob für das gesamte Team

Für seine Gäste fertigt der Koch die Speisen so weit wie möglich auch individuell, beispielsweise, wenn eine Unverträglichkeit für eine Zutat wie etwa Mehl vorliegt. Dann gibt es auf Wunsch auch Soße mit Maisstärke, das allerdings nur nach Voranmeldung und ab einer größeren Menge, „denn eine gute Soße braucht einige Stunden“, erklärt Bender.

Er, seine Frau und das gesamte Team bieten die kulinarische Vielfalt auch als „Abholangebot“ und im Catering an. Sie haben feste Grundsätze, wenn es um das Wohl der Gäste geht: „Du musst ehrlich sein und bodenständig“, nennt Heike Berger zwei davon. Vor allem lobt sie die Mitarbeiterinnen in Küche und Service: „Bei uns ist alles sehr familiär, und ohne die Mädels würde das alles nicht funktionieren, die ziehen voll mit, einfach toll.“