Das hätte auch anders verlaufen können. Dank dem verantwortungsbewussten Verhalten einer Hausbewohnerin konnte der Schaden eines Brands in einem Haus in Eichelhardt gering gehalten werden. Was genau geschah.
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Eichelhardt. Das geistesgegenwärtige Verhalten einer Hausbewohnerin und der Einsatz von 35 Feuerwehrkräften verhinderten in Eichelhardt Schlimmeres am Freitag – kein Mensch wurde verletzt und der Schaden konnte gering gehalten werden. Wie die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld informiert, seien die Feuerwehren gegen 13 Uhr alarmiert worden.