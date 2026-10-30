Zimmerbrand in Eichelhardt Hausbewohnerin und Feuerwehr verhindern Schlimmeres Daniel-D. Pirker 30.10.2026, 20:30 Uhr

i Ein Zimmerbrand in Eichelhardt verursachte nur geringen Schaden. André Wollny/VG-Feuerwehr Altenkirchen-Flammersfeld

Das hätte auch anders verlaufen können. Dank dem verantwortungsbewussten Verhalten einer Hausbewohnerin konnte der Schaden eines Brands in einem Haus in Eichelhardt gering gehalten werden. Was genau geschah.

Eichelhardt. Das geistesgegenwärtige Verhalten einer Hausbewohnerin und der Einsatz von 35 Feuerwehrkräften verhinderten in Eichelhardt Schlimmeres am Freitag – kein Mensch wurde verletzt und der Schaden konnte gering gehalten werden. Wie die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld informiert, seien die Feuerwehren gegen 13 Uhr alarmiert worden.







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