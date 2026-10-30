Zimmerbrand in Eichelhardt
Hausbewohnerin und Feuerwehr verhindern Schlimmeres
Ein Zimmerbrand in Eichelhardt verursachte nur geringen Schaden.
Ein Zimmerbrand in Eichelhardt verursachte nur geringen Schaden.
André Wollny/VG-Feuerwehr Altenkirchen-Flammersfeld

Das hätte auch anders verlaufen können. Dank dem verantwortungsbewussten Verhalten einer Hausbewohnerin konnte der Schaden eines Brands in einem Haus in Eichelhardt gering gehalten werden. Was genau geschah.

Lesezeit 1 Minute
Eichelhardt. Das geistesgegenwärtige Verhalten einer Hausbewohnerin und der Einsatz von 35 Feuerwehrkräften verhinderten in Eichelhardt Schlimmeres am Freitag – kein Mensch wurde verletzt und der Schaden konnte gering gehalten werden. Wie die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld informiert, seien die Feuerwehren gegen 13 Uhr alarmiert worden.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenBlaulicht

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren