Als Rüdiger Bach den Abgabenbescheid der Stadt Betzdorf über seine Immobilie in der Bahnhofstraße in der Sieg-Heller-Stadt erhalten hat, muss er erst mal schlucken. 3341,50 Euro an Grundsteuer B sind für ihn für das Jahr 2025 fällig. Das ist das 3,8-fache im Vergleich zum Vorjahr. Da sind es nur rund 880 Euro gewesen. Der Grund für die drastische Erhöhung ist die Reform der Grundsteuer und die damit einhergehenden Neuberechnungen der Bodenrichtwerte sowie die Änderungen der Hebesätze der Städte und Gemeinden.

i Rüdiger Bach mit den Abgabenbescheiden für die Grundsteuer aus den Jahren 2025 und 2023. Von 881 Euro ist es in diesem Jahr auf 3341 Euro hochgeschnellt. Thomas Leurs

Bach sagt ganz ehrlich, dass er nicht sicher ist, ob er die Immobilie nach dieser drastischen Erhöhung noch weiter behalten will. „Wir werden wahrscheinlich versuchen, das Haus zu verkaufen“, sagt Bach unserer Zeitung. Mieter ist das Reformhaus Bacher. Zuvor hatte Rüdiger Bach ein eigenes Reformhaus an diesem Standort. „Damals war die Bahnhofstraße noch sehr belebt. Vor allem an den Markttagen“, sagt Bach. Viele seien aus dem Westerwald damals nach Betzdorf zum Einkaufen gekommen.

Innenstadt Betzdorf verliert seine Anziehungskraft

Doch diese Zeiten sind schon länger vorbei. An Markttagen noch recht gut besucht, lässt der teilweise Leerstand in der Innenstadt doch klar erkennen, dass die Bahnhofstraße und die Dezicer Straße ihre Strahlkraft verloren haben. Dabei ist das ein Problem, mit dem viele Städte zu kämpfen haben. Doch weniger werdende Laufkundschaft und dann noch zusätzlich eine saftige Erhöhung der Grundsteuerabgaben. Das ist für Bach zu viel.

Doch wie ist es so weit gekommen? Vor sieben Jahren hatte das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass die Grundsteuer reformiert werden muss, da die Werte, mit denen gearbeitet wurde, mittlerweile veraltet waren. Die Immobilieneigentümer sollten eine Grundsteuererklärung mit Daten über die Grundstücksfläche, Wohnfläche, Baujahr, Bodenrichtwert und Nutzung (ob privat oder gewerblich etwa) abgeben. Es wird ein neuer Grundsteuerwert ermittelt, eine neue Steuermesszahl angewendet und die Stadt oder Gemeinde selbst können den Hebesatz bestimmen.

Neue Bodenrichtwerte in Bahnhofstraße mit Abstand am höchsten

Die Bodenrichtwerte in Betzdorf für die einzelnen Flurstücke sind auf der Seite des Landesamts für Vermessung und Geobasisinformation einsehbar. Dort zeigt sich, dass die Bahnhofsstraße so ziemlich das teuerste Pflaster der gesamten Stadt ist. Der Bereich vom „Elefantenklo“ bis zum Bahnhof wird mit 270 Euro pro Quadratmeter angegeben. Der Bereich vom „Elefantenklo“ bis kurz vor das Rathaus liegt bei 220 Euro pro Quadratmeter. Auch die Anwohner in der Nähe des Zentrums an der Wilhelmstraße und der Viktoriastraße haben noch 160 Euro pro Quadratmeter zu bezahlen. Viel günstiger wird es in den Wohngebieten weiter weg vom Zentrum, dort liegen die Preise etwa zwischen 50 und 100 Euro. Am wenigsten müssen die Dauersberger zahlen (45 Euro pro Quadratmeter) und die Immobilienbesitzer im Gewerbepark Betzdorf (28 Euro pro Quadratmeter).

Im April dieses Jahres hat der Stadtrat dann die Hebesätze angepasst. Der Hebesatz für die Grundsteuer B (für Betriebe der Forst- und Landwirtschaft) ging sogar runter von 585 auf 525 Prozent. Die Grundsteuer B wurde gesplittet, was durch die differenzierten Hebesätze möglich ist. Unbebaute Grundstücke und bebaute Wohngrundstücke erhalten den Hebesatz 840 Prozent, bebaute Nichtwohngrundstücke schnellen von 585 auf stolze 1670 Prozent hoch.

Bodenrichtwerte im Durchschnitt gesunken

Dabei ist der Bodenrichtwert im Durchschnitt in Betzdorf in den vergangenen vier Jahren sogar gefallen. Im Jahr 2000 lag er bei 34 Euro pro Quadratmeter, stieg bis 2021 auf 92 Euro pro Quadratmeter und sank bis 2024 wieder auf 84 Euro. Ein Rückgang von immerhin 8,7 Prozent. Von dem allerdings in Betzdorf die Immobilienbesitzer nicht alle profitieren. Vor allem, wenn sie ihre Immobilie in Bahnhofsnähe in der Fußgängerzone haben.