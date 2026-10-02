Länger ist es angekündigt gewesen, jetzt lässt der Kreis Altenkirchen Taten folgen. Das Gebäude in der Bahnhofstraße, das durch den Brand des Nebengebäudes in Mitleidenschaft gezogen wurde, wird abgerissen. Das bestätigt der Kreis auf Nachfrage.
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Das erste Gerüst steht bereits. Der jahrelange Streit zwischen dem Kreis Altenkirchen und dem Besitzer Recep Tunc um das Gebäude in der Bahnhofstraße geht in die nächste Phase. Der Kreis hatte den Abriss verordnet, der nun in den kommenden Tagen beginnen soll.