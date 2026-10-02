Brandruine besteht seit 2024
Hausabriss in der Betzdorfer Innenstadt beginnt
Das erste Gerüst steht bereits. Bald soll das Gebäude in der Betzdorfer Innenstadt abgerissen werden.
Das erste Gerüst steht bereits. Bald soll das Gebäude in der Betzdorfer Innenstadt abgerissen werden.
Thomas Leurs

Länger ist es angekündigt gewesen, jetzt lässt der Kreis Altenkirchen Taten folgen. Das Gebäude in der Bahnhofstraße, das durch den Brand des Nebengebäudes in Mitleidenschaft gezogen wurde, wird abgerissen. Das bestätigt der Kreis auf Nachfrage.

Lesezeit 2 Minuten
Das erste Gerüst steht bereits. Der jahrelange Streit zwischen dem Kreis Altenkirchen und dem Besitzer Recep Tunc um das Gebäude in der Bahnhofstraße geht in die nächste Phase. Der Kreis hatte den Abriss verordnet, der nun in den kommenden Tagen beginnen soll.
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