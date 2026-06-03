Das Werben um ansiedlungswillige Haus- und Fachärzte beschäftigt viele Kommunen. Auch die Verbandsgemeinde Wissen kennt diesen Druck – und handelt.
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Es ist kein Geheimnis und gilt für viele ländliche Regionen: In naher Zukunft könnte sich die ärztliche Versorgung eher verschlechtern als verbessern – auch im Wisserland. Hier setzt die Verbandsgemeinde an und bietet ab Juli eine finanzielle Förderung an, um Anreize für neue Haus- und Fachärzte zu schaffen und sie gegebenenfalls langfristig zu binden.