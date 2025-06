Lichterloh brannte in der Nacht zum Donnerstag das ehemalige „Haus Lug ins Land“ in Brachbach. 90 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Eine verletzte Person wurde per Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen.

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften hat in der Nacht zu Donnerstag einen Vollbrand des ehemaligen „Haus Lug ins Land“ in Brachbach bekämpft. Das Feuer, das laut Zeugenaussagen von einem lauten Knall begleitet wurde, hat das Gebäude in der Büdenholzer Straße nahezu vollständig zerstört. Das berichtet Björn Jestrimsky unserer Zeitung. Der hauptamtliche Brand- und Katastrophenschutzinspekteur (BKI) des Kreises war in der Nacht vor Ort. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde laut Polizeimeldung eine 29-jährige Person verletzt, allerdings nicht lebensbedrohlich. Ein Rettungshubschrauber flog sie in eine Spezialklinik. Laut Jestrimsky wurde die Person etwas abseits vom Gebäude aufgefunden und sagte aus, sich alleine im Haus befunden zu haben.

i Großes Feuerwehraufgebot in der Nacht am Mittwoch, 25. Juni, in Brachbach, um den Brand des ehemaligen "Haus Lug ins Land" zu löschen. Steffen Kappes/VG-Feuerwehr Kirchen

Vor dem Einsatz waren laut Jestrimsky zahlreiche Notrufe eingegangen. Das Schadensausmaß sei bereits beim Eintreffen der Kräfte immens gewesen, der Dachstuhl im Vollbrand und teilweise eingestürzt. Das Betreten des Gebäudes sei angesichts dieser Gefahrenlage nicht möglich gewesen. In der Nacht waren etwa 90 Einsatzkräfte der Verbandsgemeindefeuerwehr vor Ort. Hinzu kamen das DRK mit rund 35 Kräften und das THW sowie der Energieversorger. Laut Polizei dauerten die Löscharbeiten bis 7 Uhr morgens an.

Die Lage sei relativ schnell unter Kontrolle gewesen, so Jestrimsky: „Das ist natürlich am Anfang spektakulär, aber wenn dann die Löschmaßnahmen einmal eingeleitet sind, dann hat man die Lage relativ schnell im Griff.“ Die Kriminalinspektion Betzdorf hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Aufgrund der Einsturzgefahr gestalten sich diese laut Polizei schwierig. Das Fazit des BKI fällt derweil positiv aus: „Alles lief so, wie man es sich wünscht. Die Kräfte vor Ort haben super gearbeitet.“ Und Andreas Hundhausen, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Kirchen, der ebenfalls vor Ort war, dankt den Einsatzkräften in einem Social-Media-Beitrag und hebt die gute Zusammenarbeit von Feuerwehr, DRK und THW hervor.