Eine mehrjährige Haftstrafe hat das Landgericht Koblenz gegen einen heute 21-Jährigen aus dem Kreis Altenkirchen verhängt, weil er in einem Mehrfamilienhaus Feuer gelegt hat. Doch der Fall wird ein juristisches Nachspiel haben.
Lesezeit 2 Minuten
Weil er die Matratze im Zimmer seines Bruders angezündet hat und in der Folge ein Mehrfamilienhaus in Flammen stand, hat das Landgericht Koblenz einen heute 21-Jährigen aus dem AK-Land zu einer Gefängnisstrafe von drei Jahren und drei Monaten verurteilt.