Juristisches Nachspiel Haus im AK-Land angezündet: Revision eingelegt 30.10.2025, 20:00 Uhr

i Muss ein 21-Jähriger aus dem AK-Land nach einer Brandstiftung seine Haftstrafe absitzen? Sein Anwalt hat Revision eingelegt. Julian Stratenschulte. picture alliance/dpa

Eine mehrjährige Haftstrafe hat das Landgericht Koblenz gegen einen heute 21-Jährigen aus dem Kreis Altenkirchen verhängt, weil er in einem Mehrfamilienhaus Feuer gelegt hat. Doch der Fall wird ein juristisches Nachspiel haben.

Weil er die Matratze im Zimmer seines Bruders angezündet hat und in der Folge ein Mehrfamilienhaus in Flammen stand, hat das Landgericht Koblenz einen heute 21-Jährigen aus dem AK-Land zu einer Gefängnisstrafe von drei Jahren und drei Monaten verurteilt.







