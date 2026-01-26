Die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum steigt auch in ländlichen Regionen. Die Gründe sind vielfältig – bedeuten aber nicht nur für Wohnungssuchende Probleme, sondern auch für Vermieter. Haus & Grund nennt Beispiele und spart nicht mit Kritik.
Wie brisant ist die Wohnsituation in den Kreisen Altenkirchen und Westerwald? Laut Eigentümerverein Haus & Grund ist der Wohnraum in der Region inzwischen zumindest knapp. „Es gibt kaum verfügbare Mietwohnungen“, so die deutliche Aussage gegenüber unserer Zeitung.