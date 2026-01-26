Lage im Kreis Altenkirchen
Haus & Grund nennt Gründe für knappen Wohnraum
Wohnungen sind auch in den Kreisen Westerwald und Altenkirchen mittlerweile Mangelware. Die Gründe, warum das so ist, sind laut Eigentümerverein Haus & Grund vielfältig.
Patrick Pleul. picture alliance/dpa

Die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum steigt auch in ländlichen Regionen. Die Gründe sind vielfältig – bedeuten aber nicht nur für Wohnungssuchende Probleme, sondern auch für Vermieter. Haus & Grund nennt Beispiele und spart nicht mit Kritik.

Wie brisant ist die Wohnsituation in den Kreisen Altenkirchen und Westerwald? Laut Eigentümerverein Haus & Grund ist der Wohnraum in der Region inzwischen zumindest knapp. „Es gibt kaum verfügbare Mietwohnungen“, so die deutliche Aussage gegenüber unserer Zeitung.

