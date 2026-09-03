Fest mit Kleidertauschparty
Haus Felsenkeller: Seit 40 Jahren ein Garant für Kultur
Viel los war bei der beliebten Kleidertausch-Party auf dem Außengelände des Hauses Felsenkeller
Viel los war bei der beliebten Kleidertausch-Party auf dem Außengelände des Hauses Felsenkeller
Ingo Nachtigall

Kleidertauschparty, Schnupperangebote, Livemusik –- mit einem bunten Programm feierte das Haus Felsenkeller in Altenkirchen 40. Geburtstag. So lange gibt es bereits das Haus am Stadtrand von Altenkirchen, das Bildungs-, Kultur- und Begegnungsort ist.

Lesezeit 2 Minuten
Seit 40 Jahren ist der Felsenkeller am Stadtrand von Altenkirchen ein Bildungs-, Kultur- und Begegnungsort mit Ausstrahlung weit über die Stadtgrenzen hinaus. Dieser besondere Anlass wurde nun mit einem bunten Festtag gefeiert, der ganz im Zeichen von Begegnung, Vielfalt und dem vielseitigen Angebot des Hauses stand.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenKultur

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren