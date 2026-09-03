Fest mit Kleidertauschparty Haus Felsenkeller: Seit 40 Jahren ein Garant für Kultur Sonja Roos 03.09.2026, 18:30 Uhr

i Viel los war bei der beliebten Kleidertausch-Party auf dem Außengelände des Hauses Felsenkeller Ingo Nachtigall

Kleidertauschparty, Schnupperangebote, Livemusik –- mit einem bunten Programm feierte das Haus Felsenkeller in Altenkirchen 40. Geburtstag. So lange gibt es bereits das Haus am Stadtrand von Altenkirchen, das Bildungs-, Kultur- und Begegnungsort ist.

Seit 40 Jahren ist der Felsenkeller am Stadtrand von Altenkirchen ein Bildungs-, Kultur- und Begegnungsort mit Ausstrahlung weit über die Stadtgrenzen hinaus. Dieser besondere Anlass wurde nun mit einem bunten Festtag gefeiert, der ganz im Zeichen von Begegnung, Vielfalt und dem vielseitigen Angebot des Hauses stand.







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