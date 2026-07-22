Das Haus Felsenkeller feiert 40 Jahre – mit einem bunten Fest voller Musik, Lesungen, Mitmachaktionen und kulinarischen Köstlichkeiten. Ein Tag zum Entdecken, Plaudern und Tanzen: Eintritt frei.
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In diesen Wochen bereitet sich das „Haus Felsenkeller“ auf ein ganz besonderes „Juhubiläum“ vor: Der 40. Geburtstag des soziokulturellen Zentrums ist Anlass genug für ein rauschendes Fest voller Begegnungen, Musik, Spaß und Genuss.Am Samstag, 29. August, öffnet das Team des „Haus Felsenkeller“ dazu mit großer Freude die Türen der Bildungseinrichtung und lädt Menschen jeden Alters herzlich ein, zusammen zu feiern, zu entdecken, miteinander zu ...