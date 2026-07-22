Festtag im Westerwald
Haus Felsenkeller lädt zum rauschenden Geburtstagsfest
40 Jahre erfolgreiche Kultur-, Bildungs- und Jugendarbeit in Altenkirchen: Am Samstag, 29. August, feiert das "Soziokulturelle Z
40 Jahre erfolgreiche Kultur-, Bildungs- und Jugendarbeit in Altenkirchen: Am Samstag, 29. August, feiert das "Soziokulturelle Zentrum Haus Felsenkeller" sein großes "Juhubiläum". Karin Stadler und Ingo Nachtigall laden stellvertretend für das gesamte Team zum Mitmachen, Informieren, Musikhören und Freunde treffen ein. Fürs leibliche Wohl sorgt das Restaurant "Na endlich".
Julia Hilgeroth-Buchner

Das Haus Felsenkeller feiert 40 Jahre – mit einem bunten Fest voller Musik, Lesungen, Mitmachaktionen und kulinarischen Köstlichkeiten. Ein Tag zum Entdecken, Plaudern und Tanzen: Eintritt frei.

Lesezeit 2 Minuten
In diesen Wochen bereitet sich das „Haus Felsenkeller“ auf ein ganz besonderes „Juhubiläum“ vor: Der 40. Geburtstag des soziokulturellen Zentrums ist Anlass genug für ein rauschendes Fest voller Begegnungen, Musik, Spaß und Genuss.Am Samstag, 29. August, öffnet das Team des „Haus Felsenkeller“ dazu mit großer Freude die Türen der Bildungseinrichtung und lädt Menschen jeden Alters herzlich ein, zusammen zu feiern, zu entdecken, miteinander zu ...
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