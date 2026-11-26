Seit 2021 steht dieser Termin fest in vielen Kalendern in und um Katzwinkel. Bald findet wieder die beliebte Lichterfahrt statt. Im Gespräch mit dem Hauptorganisator wird klar: Der Aufwand im Vorfeld ist nicht klein. Er lohnt sich aber mehrfach.
Lesezeit 1 Minute
Der Aufwand hinter den Kulissen ist gewaltig, wenn heimische Landwirte ihre Fahrzeuge putzen und mit Lichterketten schmücken. Am Sonntag, 20. Dezember, ab 17.15 Uhr ist es wieder so weit. Leuchtende Landmaschinen ziehen in der Weihnachtszeit durch Katzwinkel und den Ortsteil Elkhausen.