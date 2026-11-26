Lichterfahrt in Katzwinkel Hauptorganisator: „Da kriegt man Gänsehaut“ Daniel-D. Pirker 26.11.2026, 21:00 Uhr

i Zum sechsten Mal ziehen die beleuchteten Trecker (wie hier in Malberg) durch Katzwinkel. Davon soll erneut die Dorfjugend profitieren. Thomas Leurs

Seit 2021 steht dieser Termin fest in vielen Kalendern in und um Katzwinkel. Bald findet wieder die beliebte Lichterfahrt statt. Im Gespräch mit dem Hauptorganisator wird klar: Der Aufwand im Vorfeld ist nicht klein. Er lohnt sich aber mehrfach.

Der Aufwand hinter den Kulissen ist gewaltig, wenn heimische Landwirte ihre Fahrzeuge putzen und mit Lichterketten schmücken. Am Sonntag, 20. Dezember, ab 17.15 Uhr ist es wieder so weit. Leuchtende Landmaschinen ziehen in der Weihnachtszeit durch Katzwinkel und den Ortsteil Elkhausen.







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