Die Mitglieder des Hauptausschusses Altenkirchen sprachen sich in der jüngsten Sitzung vorberatend mit einer Enthaltung für die Erhöhung der Grundsteuer B auf 890 Prozentpunkte aus. Der Vorwert lag bei 530 Prozentpunkten. Das letzte Wort dazu hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 24. Juni. „Wir haben dazu noch mal eine Statistik gemacht. Da reden wir von einer Zunahme der Steuerbelastung für die Mehrheit der Haushalte von mehr als 10 Euro oder unter 10 Euro im Monat“, berichtet Stadtbürgermeister Ralf Lindenpütz im Gespräch mit unserer Zeitung. Das hänge von der individuellen Bewertung des Messbetrags für das jeweilige Grundstück ab (ob bebaut oder unbebaut). Man sei damit noch unter der Empfehlung von 977 Prozentpunkten geblieben. Zudem wurde die Nachtragshaushaltssatzung beschlossen.

Die Hebesätze müssen noch im ersten Halbjahr beschlossen werden, damit diese noch für 2025 rückwirkend komplett erhoben werden könnten. Der Grundsteuermessbetrag setzt sich aus den Steuereinnahmen geteilt durch den alten Hebesatz zusammen. Zudem soll der Hebesatz der Grundsteuer A bei 400 Prozentpunkten, bei der Gewerbesteuer bei 440 Prozentpunkten gleich bleiben wie zuletzt im Jahr 2023. „Aufgrund der Grundsteuerreform hat sich in Summe der Grundsteuermessbetrag für die Grundsteuer B fast halbiert“, berichtet der Stadtchef weiter.

„In Summe ist da aus meiner Sicht eine sehr vernünftige und gute Empfehlung im Hauptausschuss für den Stadtrat getroffen worden.“

Äußert sich Stadtbürgermeister Ralf Lindenpütz zu den Stadtfinanzen

Mit Blick auf den Haushalt sagt der Stadtchef: „Die Anhebung der Grundsteuer B führt dazu, dass unsere Steuereinnahmen sogar leicht sinken, aber durch die Beibehaltung des Nivellierungssatzes ist zumindest in 2025 erkennbar, dass wir weniger Ausgaben haben an Kreis und VG, im nächsten Jahr kann das aber schon wieder anders aussehen. Eigentlich haben wir unsere Einnahmen reduziert, haben auch ein bisschen weniger Ausgaben“, so Lindenpütz. Man habe intensiv über das Thema gesprochen und im Ausschuss noch mal diskutiert. „In Summe ist da aus meiner Sicht eine sehr vernünftige und gute Empfehlung im Hauptausschuss für den Stadtrat getroffen worden.“ Gerade die Gewerbebetriebe würden laut dem Stadtchef davon profitieren, dass die Steuermesszahl gesunken ist und die Gewerbesteuer beibehalten wurde. „Da können wir von einer indirekten Wirtschaftsförderung sprechen“, so Lindenpütz. Man wolle in dieser anspruchsvollen Zeit Gewerbebetriebe nicht weiter belasten. Grundsätzlich habe man wegen der Grundsteuerreform an den Messzahlen drehen müssen. Zu betonen sei auch, dass in der Empfehlung die Maßnahmen zur Stadtentwicklung entsprechend berücksichtigt werden.

Schützengesellschaft 1845 erhält Zuwendung

Zudem sprachen sich die Mitglieder für den Beschluss aus, der Schützengesellschaft 1845 die Gewährung einer Zuwendung in Höhe von 1450 Euro (15 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten) zur Sanierung defekter Luftgewehrstände und der Erweiterung der Kleinkaliberstände zu ermöglichen. „Die Schützen haben regen Zulauf und die Anlagen werden bei besonderen Veranstaltungen gebraucht. Die Schützengesellschaft ist einer der Kulturträger in Altenkirchen“, betont Ralf Lindenpütz.

Zwei Ausschussmitglieder legen Mandate nieder

Unter dem Punkt „Ergänzungswahlen zu Ausschüssen“ im Stadtrat wurde thematisiert, dass zwei Mitglieder ausscheiden und eine Nachbesetzung fällig wurde. Zum einen legte Viktor Scherf (FWG) sein Mandat als Ausschussmitglied im Stadtentwicklungsausschuss nieder. Josia Gibhardt, Ausschussmitglied für die SPD im Stadtentwicklungsausschuss, sowie 1. Stellvertreter für das Ausschussmitglied Rüdiger Trepper im Umwelt- und Bauausschuss, ist verzogen und hat dadurch seine Mandate verloren. In den Stadtentwicklungsausschuss wurde Matthias Müller als Mitglied für die FWG-Fraktion gewählt. Zu seinem 3. Stellvertreter wurde Dirk Herchet, zu seinem 4. Stellvertreter Viktor Scherf gewählt. Als Mitglied für die SPD-Fraktion wurde Rüdiger Trepper in den Stadtentwicklungsausschuss gewählt. Zu seiner 1. Stellvertreterin wurde Heike Gelhaar gewählt. Zur 1. Stellvertreterin für das Ausschussmitglied der SPD-Fraktion im Umwelt- und Bauausschuss, Rüdiger Trepper, wurde Daniela Hillmer-Spahr gewählt.