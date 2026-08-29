Die Bluttat für Betzdorf wird nun vor dem Landgericht Koblenz verhandelt. Bei der Verlesung der Anklageschrift wird klar, dass der Hauptangeklagte nicht nur einmal deutliche kriminelle Energie und ein hohes Aggressionspotenzial an den Tag legte.
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Jeder in Betzdorf kennt die schrecklichen Details der Nacht vom 3. Januar. Ein 32-jähriger Grünebacher wurde auf dem Rathaus-Parkplatz brutal krankenhausreif geprügelt. Der Prozess vor dem Landgericht Koblenz hatte nun seinen Auftakt. Im Fokus steht der damals 19-jährige Hauptangeklagte Luca K.