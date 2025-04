Im Juli 2024 ist Gerhard D. (alle abgekürzten Namen von der Redaktion geändert) in seiner Wohnung in einem kleinen Dorf im Altenkirchener Land nach einem Messerstich verblutet. Derzeit läuft am Koblenzer Landgericht der Prozess gegen Stefan V., einen Mitbewohner des Opfers. Ihm wird Körperverletzung mit Todesfolge zur Last gelegt. V. soll davon ausgegangen sein, dass der 74-jährige D. ein Verhältnis mit Birgit M. (35) hatte, der damaligen Lebensgefährtin des Angeklagten. Aber stimmt das tatsächlich? Am dritten Prozesstag versuchte die 14. Strafkammer unter Vorsitz von Richter Rupert Stehlin nun, Licht in die Beziehung des Opfers zu dem Angeklagten zu bringen.

Drei Personen aus dem näheren Umfeld schildern im Zeugenstand ihre Wahrnehmungen. Dass das Opfer wirklich eine sexuelle Beziehung zu der fast 40 Jahre jüngeren Mitbewohnerin gehabt hatte, bezweifelt das Trio aber mehr oder weniger. Da ist Andreas R., der im Obergeschoss des Tathauses lebt. Der 57-Jährige schildert das Verhältnis zwischen Angeklagtem und Opfer als wechselhaft. Er habe beide schon mal mit seinem Quad zum Einkaufen mitgenommen. Vor dem Einzug von Birgit M. habe ihn der Beschuldigte schon mal nach unten zum Kaffee eingeladen, danach eher seltener. Am Tattag sei er vom Einkauf aus Altenkirchen zurückgekommen, habe sich aufs Sofa gelegt und sei eingeschlafen. Als er wach geworden sei, habe er überall Polizei gesehen. „Ich bin menschenscheu geworden, leide unter Depressionen“, berichtet R. weiter. Auf die Frage, ob das Opfer Angst vor dem Angeklagten gehabt habe, antwortet er: „Dazu kann ich nichts sagen.“

„Er hat mir gesagt, er fürchte um sein Leben – aber ich habe das nicht ernst genommen.“

Der Vermieter berichtet von einer Unterredung mit dem Opfer.

Das schildert der Vermieter etwas anders. Der Stiefvater von Birgit M. sagt aus, dass ihm berichtet worden sei, dass D. von dem Beschuldigten einmal zu Boden gestoßen worden sei. „Er hat mir gesagt, er fürchte um sein Leben – aber ich habe das nicht ernst genommen“, so der Zeuge. Von V. darauf angesprochen, dass seine Stieftochter sowohl bei D. als auch bei R. übernachte, habe er geantwortet. „Das kann nicht sein.“ Bereits zum Prozessauftakt hatte M. abgestritten, mit D. ein Verhältnis gehabt zu haben.

Ein Nachbar aus dem kleinen Ort in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld schildert das Verhältnis von Opfer und Angeklagtem als „angespannt“. D. sei ein „Knöttersack“ gewesen. Zu V. habe er einen guten Kontakt gehabt, habe ihm hin und wieder schon mal Werkzeug ausgeliehen. Größere Streitigkeiten unter den Bewohnern des Nachbarhauses habe er nicht mitbekommen, allerdings wisse er, dass es nach dem Einzug von M. Probleme gegeben habe. „V. hat mir einmal gesagt, dass M. mit beiden anderen Männern schlafe, doch das war für mich unglaubwürdig“, führt der Zeuge aus. Er habe mit dem Angeklagten hin und wieder mal ein Bier getrunken, etwa nach dem Kehren der Straße, von Drogenkonsum habe er nichts bemerkt.

Auch die vier Polizeibeamten, die am dritten Verhandlungstag gehört wurden, verneinen etwaige Auffälligkeiten im Zusammenhang mit Betäubungsmitteln. Der Beschuldigte habe bei den ersten Vernehmungen einen mehr oder weniger unauffälligen Eindruck gemacht, habe auf die Fragen normal reagiert, hin und wieder vielleicht etwas wirr geantwortet. Im Kern berichtet das Quartett auch von derselben Schilderung des Sachverhalts durch den Angeklagten. Er sei nach Hause gekommen, habe das Opfer schreiend und röchelnd auf dem Boden entdeckt, habe D. vergeblich aufhelfen wollen und dann seine Lebensgefährtin gebeten, den Rettungswagen zu rufen.

In den Mittelpunkt der Befragungen rückte Richter Stehlin noch das vermeintliche Tatmesser, das am Tag nach der Tat abgewaschen und in einen Hundekotbeutel verpackt unter der Terrasse des Angeklagten gefunden worden war. Zu einem einzelnen Stuhlbein, das an den ersten beiden Prozesstagen immer mal wieder erwähnt wurde, konnte keiner der Ermittler etwas sagen.