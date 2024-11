Drei tote Tiere entdeckt Hat Wolf Schafe in Berzhausen gerissen? 19.11.2024, 16:46 Uhr

i Sind Schafe in Berzhausen dem Wolf zum Opfer gefallen? Eine DNA-Analyse soll Klarheit darüber bringen. dpa

Erneut haben möglicherweise einer oder mehrere Wölfe Nutztiere getötet. Nach dem Fund dreier toter Schafe in Berzhausen am Montag prüft das Koordinationszentrum Luchs und Wolf (Kluwo) einen entsprechenden Verdachtsfall. Noch am Montag begutachteten demnach Experten den Vorfall.

