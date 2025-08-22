Im Flammersfelder Tierpark sind am Wochenende zwei Stück Damwild gerissen worden. Laut dem hinzugerufenen Kluwo könnte wieder ein Wolf verantwortlich sein. Die Spuren werden derzeit noch untersucht. War es wieder der Leuscheider Wolfsrüde GW1896?

Wieder gibt es tote Tiere, wieder steht der Wolf in Verdacht. Dieses Mal hat es den Tierpark der Ortsgemeinde Flammersfeld getroffen, wo am vergangenen Wochenende zwei Stück Damwild umkamen und sechs Tiere ausgebrochen sind.

Flammersfelds Ortsbürgermeister Manfred Berger ist ratlos: Die Ortsgemeinde hatte bereits 2021 nach einem Vorfall mit einem Wolf einen Herdenschutzzaun errichten lassen und diesen in 2022 sogar noch erweitert, sodass alle Tiere im Tierpark geschützt sind. Trotzdem scheint nun wieder ein Wolf einen Weg durch einen eigentlich wolfssicheren Zaun gefunden zu haben, denn am vergangenen Sonntag fanden Mitarbeiter des Tierparks die beiden getöteten Damwildtiere. Die anderen sechs Tiere waren während des Angriffs aus dem Gehege ausgebrochen.

Trotz Herdenschutzzaun zwei tote Tiere

Das Koordinationszentrum Luchs und Wolf (Kluwo) wurde eingeschaltet und hat den Fall noch am selben Tag vor Ort begutachtet. Es wurden DNA-Abstriche genommen, welche an das Senckenberg Institut zur Analyse geschickt wurden. Es wurde zudem eine Kamera installiert, um das Gehege nun zu überwachen.

Der Elektrozaun, der das Gehege umgibt, ist in der Zeit von 22 Uhr abends bis morgens um 7 Uhr scharf gestellt, wie Manfred Berger weiter erläutert. Zudem ist der Zaun 1,50 Meter hoch und geht bis 20 Zentimeter über die Erde. Die Frage: Wie kam der nächtliche Angreifer hindurch? „Wir vermuten, dass der Wolf vielleicht irgendwo oben im Wald ein Stück Zaun untergraben hat“, so Berger. Es wurde auch Blut am Zaun gefunden. Sicher könne man aber nicht sein.

Neben den zwei toten Tieren sind die anderen sechs im Gehege befindlichen Wildtiere ausgebrochen. „In der Regel kommen die aber wieder zurück, wir arbeiten mit Futterlockmitteln, um sie wieder einzufangen“, so Berger. Sollte sich ein Wolfsriss bestätigen, stellt sich natürlich die Frage, was man noch tun soll, um „Isegrim“ von potenzieller Beute fernzuhalten. Der Zaun habe trotz Förderung viel Geld gekostet, sei auch schon einmal von Vandalismus betroffen gewesen, als Unbekannte ihn aufgeschnitten hatten.

„Problemwolf“ schlug mehrfach in Flammersfeld zu

Ist womöglich wieder der schon mehrfach auffällig gewordene Wolfsrüde GW1896 verantwortlich? Dieser hatte zuletzt im Vorjahr für Schlagzeilen gesorgt, als er dort Anfang März ein Schaf tötete und eines verletzte. Zudem gingen ebenfalls im Raum Flammersfeld zwei tote Damwildtiere und eine tote Ziege auf sein Konto. GW1986 ist der Rüde und Leitwolf des Leuscheider Rudels, das beiderseits der Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen beheimatet ist. Seitdem er im Winter 2021 in die Region zugewandert ist, gehen die mit Abstand meisten Nutztierrisse auf sein Konto. Dabei hat er auch schon Herdenschutzzäune überwunden, die offiziell als „wolfssicher“ galten.

Eine vom Umweltministerium Ende 2024 erteilte Abschussgenehmigung wurde durch das Verwaltungsgericht Koblenz nach Anträgen von Naturschutzverbänden kassiert. Zuletzt war der „Problemwolf“ weniger auffällig. Der letzte ihm zugeordnete Nutztierriss datiert vom 22. Februar.

Wolf hat Schafe gerissen

Am 9. August wurde dem Kluwo ein Schadensfall mit zwei toten und einem verletzten Schaf aus der VG Altenkirchen-Flammersfeld gemeldet. Nach Informationen eines Jagdpächters standen die Tiere in Helmenzen. Fest steht nun: Ein Wolf hat die Tiere getötet. Das meldet das Kluwo als Zwischenergebnis der Analyse von DNA-Abstrichen. Die Individualisierung ist in Bearbeitung.

Weiter teilt das Kluwo mit, ein den „Vorgaben des wolfsabweisenden Grundschutzes entsprechender Herdenschutz“ sei an der Weide nicht vorhanden gewesen. Diesen Umstand greift die Naturschutzinitiative (NI) in einer Pressemitteilung auf und kritisiert, der Herdenschutz werde im gesamten Westerwald weiterhin „völlig unzureichend“ umgesetzt. Dies zeige eine Analyse der Rissereignisse in den Landkreisen Altenkirchen, Neuwied und Westerwald durch die NI. So sei noch 2024 in 86 Prozent der Fälle kein Grundschutz vorhanden gewesen. Nur richtiger Herdenschutz ermögliche ein Miteinander von Wolf und Weidetierhaltung. mif/red